Bugarska ima teniskog superstara: Nakon Wimbledona osvojio i juniorski US Open

Finale juniorskog US Opena u muškoj konkurenciji bilo je svebugarsko. Za naslov u New Yorku borili su se Ivan Ivanov i Aleksandar Vasiljev. Iako mlađi godinu i pol dana, 16-godišnji Ivanov upisao je pobjedu u dva seta, sa 7:5, 6:3.
Ivanovu je ovo već drugi Grand Slam naslov ove godine. Wimbledon je osvojio bez izgubljenog seta, a na US Openu mu je set otkinuo Max Schoenhaus, Nijemac kojega je porazio i u Londonu.
Mladi Bugarin inače je član Akademije Rafael Nadal. U finalu je igrao protiv svog sunarodnjaka Aleksandra Vasiljeva kojemu je ovo posljednja godina u juniorskom rangu. On je već napunio 18 godina dok je Ivanov i dalje 16-godišnjak.
Obojica paralelno igraju i seniorske turnire. Mladi Ivanov je trenutno 926. tenisač svijeta dok je Vasiljev nešto lošiji na 987. mjestu. Bugarski tenis je tako nakon Grigora Dimitrova dobio dvije nove mlade zvijezde.
