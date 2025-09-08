Bivša teniska zvijezda spomenula Trumpa i tako prekršila pravilo US Opena, bit će kažnjena?

Podijeli :

(AP Photo/Manuel Balce Ceneta) via Guliver

Bivša britanska tenisačica Laura Robson mogla bi snositi posljedice nakon što je prekršila upute Američkog teniskog saveza (USTA) tijekom finala US Opena.

Naime, Savez je prije meča upozorio sve emitere da ne spominju niti prikazuju reakcije publike na prisutnost američkog predsjednika Donalda Trumpa, no Robson je za Sky Sports u prijenosu istaknula da je publika izviždala predsjednika kada se pojavio na ekranu.

Trumpova nazočnost izazvala je kaos u organizaciji – zbog pojačanih sigurnosnih mjera tisuće su navijača prolazile kroz kontrole poput onih na aerodromima, pa je početak meča kasnio pola sata. Ni tada problemi nisu nestali – dvorana je dugo ostala poluprazna, a mnogi su gledatelji propustili veći dio uvodnog seta u kojem je Carlos Alcaraz dominirao protiv Jannika Sinnera.

Na terenu je viđena još jedna epska bitka mladih rivala. Alcaraz je slavio 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 i osvojio svoj šesti Grand Slam naslov, drugi u New Yorku, uz nagradu od pet milijuna dolara. Time je svrgnuo Sinnera s trona svjetskog broja 1 i poveo 2:1 u njihovim Grand Slam finalima ove sezone – nakon što je Španjolac bio bolji u Roland Garrosu, a Talijan u Wimbledonu.

Iako je direktiva bila jasna, Robson nije ostala tiha, a Martina Navratilova dodatno je kritizirala organizaciju zbog kašnjenja meča: “Da se finale odgađa zbog ovoga je apsolutno ludo. Ljudi su platili tisuće dolara, a na početku je dvorana bila poluprazna.”

Alcaraz je nakon osvajanja trofeja uputio riječi poštovanja rivalu: “Janniku, viđam te više nego svoju obitelj! Sjajno je dijeliti sve ove trenutke s tobom, čestitam na sjajnoj sezoni.”