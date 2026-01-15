Australian Open: Dino Prižmić ipak u glavnom turniru

Prižmić je u zadnjem kolu kvalifikacija poražen od Britanca Arthura Feryja (6-4, 6-1), ali je dobio status "sretnog gubitnika" odustajanjem Australca Thanasija Kokkinakisa te će po drugi put u karijeri zaigrati na Australian Openu, gdje je 2024. debitirao na Grand Slam turnirima i u prvom kolu pružio odličan otpor Novaku Đokoviću zadržavši ga na terenu četiri sata.

Hrvatski 20-godišnji teniski reprezentativac Dino Prižmić (ATP – 127.) ipak je dobio mjesto u glavnom ždrijebu Australian Opena, prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira, a kao “sretni gubitnik” iz kvalifikacija za suparnika je u prvom kolu dobio 33-godišnjeg domaćeg predstavnika Jamesa Duckwortha (ATP – 86.).

Prižmić je u zadnjem kolu kvalifikacija poražen od Britanca Arthura Feryja (6-4, 6-1), ali je dobio status “sretnog gubitnika” odustajanjem Australca Thanasija Kokkinakisa te će po drugi put u karijeri zaigrati na Australian Openu, gdje je 2024. debitirao na Grand Slam turnirima i u prvom kolu pružio odličan otpor Novaku Đokoviću zadržavši ga na terenu četiri sata.

Uspije li svladati Duckwortha i ostvariti svoju prvu pobjedu na Grand Slam turnirima, Prižmić bi u 2. kolu mogao zaigrati protiv aktualnog dvostrukog pobjednika Australian Opena, Talijana Jannika Sinnera, koji za suparnika u 1. kolu ima Francuza Huga Gastona.

Osim Prižmića, u donjem dijelu ždrijeba turnira tenisača je i 37-godišnji Marin Čilić (ATP – 70.), finalist Australian Opena iz 2018., koji će u prvom kolu igrati protiv 27-godišnjeg Nijemca Daniela Altmaiera, 44. na pojedinačnoj ATP ljestvici.

Prvi nositelj Australian Opena je Španjolac Carlos Alcaraz, kojemu još samo trofej iz Melbournea nedostaje za popunu Grand Slam kolekcije, a njegov suparnik u 1. kolu će biti domaći predstavnik Adam Walton (ATP – 79.).

U turniru tenisačica Hrvatska će imati tri predstavnice. Donna Vekić (WTA – 70.) će po 14. put zaigrati u Melbourne Parku, a njena suparnica u prvom kolu bit će 8. nositeljica i osma tenisačica svijeta, 18-godišnja Ruskinja Mira Andrejeva.

Antonia Ružić (WTA – 71.) će debitirati na Australian Openu protiv četverostruke Grand Slam pobjednice i bivše dvostruke osvajačice trofeja u Melbourneu, 28-godišnje Japanke Naomi Osake (WTA – 16.) koja je u statusu 16. nositeljice. Za 22-godišnju Međimurku će to biti drugi nastup na Grand Slam turniru, nakon prošlogodišnjeg debija na US Openu u New Yorku.

Petra Marčinko (WTA – 77.) će u svom prvom meču na Grand Slam turniru igrati protiv njemačke veteranke, 38-godišnje Tatjane Marije (WTA – 42.). Zagrepčanka će tako prvi Grand Slam meč u seniorskoj konkurenciji odigrati na turniru koji je 2022. osvojila kao juniorka, kad joj je bilo samo 16 godina.