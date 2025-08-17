Tenisač otkrio da je Hrvat, objasnio kako mu je pradjed došao do Argentine

Podijeli :

xLeonardoxRamirezx by Guliver

Juan Pablo Ficovich (28), trenutačno 130. igrač ATP ljestvice, otkrio je u razgovoru za kolumbijske novine El Heraldo da vuče korijene iz Hrvatske.

Njegov pradjed emigrirao je iz Hrvatske u Argentinu tijekom 20. stoljeća, vjerojatno bježeći od Prvog svjetskog rata.

👉 Ficovich je ispričao da je pradjed stigao u Buenos Aires preko luke La Boca te se tamo nastanio, a obitelj se otada ukorijenila u Argentini.

👉 S očeve strane je Hrvat, dok mu je majka Brazilka, što u obitelji stvara male „sukobe“ kad igraju Argentina, Brazil i Hrvatska. „Otac navija za Hrvatsku, osim kad igra protiv Argentine, a majka je uvijek za Brazil“, rekao je Ficovich uz smijeh.

Veliki je zaljubljenik u nogomet i strastveno prati Boca Juniors, klub iz četvrti La Boca.

Na teniskom planu, Ficovich je prošlog vikenda zaustavljen u polufinalu ATP Challenger turnira u Barranquilli. Njegov najbolji plasman u karijeri bio je 125. mjesto 2022. godine.

📌 Podsjetimo, Argentina je dom najveće hrvatske zajednice u Južnoj Americi – ondje živi oko 300.000 ljudi hrvatskog podrijetla.