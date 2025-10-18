Sinner riješio Alcaraza za samo 73 minute i osvojio astronomski iznos u Rijadu

Podijeli :

via Guliver

Talijanski tenisač Jannik Sinner uvjerljivo je svladao Španjolca Carlosa Alcaraza sa 6:2, 6:4 u finalu egzibicijskog turnira Six Kings Slam održanog u Rijadu. Ovom pobjedom Sinner je osvojio čak šest milijuna dolara – 1.5 milijuna za sudjelovanje i dodatnih 4.5 milijuna za naslov.

Finalni okršaj trajao je svega 73 minute, a Sinner je dominirao od samog početka. Već u prvom setu napravio je dva breaka, u prvom i petom gemu, te Alcarazu nije ostavio prostora za povratak.

Đoković predao Frtizu meč u Rijadu: ‘Nisam najbolje’

U drugom setu Španjolac je pružio nešto jači otpor, ali ključni trenutak dogodio se u sedmom gemu kada je Sinner oduzeo servis Alcarazu i zatim rutinski priveo meč kraju, izgubivši tek jedan poen na vlastitom servisu do kraja susreta.

Zanimljivo, Talijan je i prošle godine bio pobjednik istog turnira u Saudijskoj Arabiji.

Treće mjesto pripalo je Amerikancu Tayloru Fritzu, koji je slavio protiv Novaka Đokovića nakon što je srpski tenisač predao meč zbog bolova u nozi. Đoković je prethodno doživio težak poraz od Sinnera u polufinalu, a nakon turnira priznao je kako nije u idealnom fizičkom stanju zbog napornog rasporeda i manjih ozljeda koje vuče još od US Opena.