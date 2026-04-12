Prižmić izgubio u finalu Challengera u Monzi

Prižmić nije uspio osvojiti Monzu.

Dino Prižmić ostaje na brojci od tri osvojena Challengera u dosadašnjoj karijeri. Splićanina je u završnici turnira u talijanskoj Monzi nadjačao Belgijac Raphael Collignon, 68. tenisač svijeta – 7:6(2), 6:3.

U prvom su setu obojica igrača čvrsto držala svoj početni udarac, a Belgijac dolazi do slavlja u tie-breaku.

Prižmić u nastavku susreta gubi svoj servis u četvrtom gemu nakon čega Collignon sigurno rješava susret u svoju korist. Splićanin je okončao meč bez asa uz 58 posto pogođenog prvog servisa, a nije iskoristio niti jednu od tri break-lopte.

Hrvatski tenisač će novi nastup imati sljedećeg vikenda u kvalifikacijama ATP Masters 1000 turnira u Madridu.