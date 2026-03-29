Poljičak u Splitu stigao do premijernog naslova na Challenger razini

Hrvatski tenisač Mili Poljičak osvojio je ATP Challenger turnir kojem je domaćin bio Split, u svom je rodnom gradu Poljičak u finalu pobijedio Nijemca Toma Gentzscha sa 6-4, 6-4.
Nakon što je prethodno izgubio dva finala na ATP Challenger turnirima ovaj put je 21-godišnji Poljičak osvojio premijerni naslov pobjednika na turnirima ove razine. Ranije je gubio finala u Zagrebu 2022. i prošle godine u rumunjskom Targu Muresu.
U prvom setu finalnog meča Poljičak je napravio jedan break, kod 4-4 je oduzeo servis suparniku što je hrvatskom tenisaču bilo dovoljno da povede s 1-0. U drugoj dionici je Poljičak s breakom poveo 2-1, ali njemački igrač odmah uspio izbrisati zaostatak. Novi break Poljička je uslijedio kod 4-4 kada više nije napravio korak unatrag već je proslavio veliku pobjedu.
Meč je trajao jedan sat i 36 minuta, a Poljičak je na turnir došao uz pozivnicu organizatora.
Prije ovog tjedna Poljičak je bio 396. tenisač na ATP ljestvici, dok je njegov nedjeljni suparnik bio na 248. mjestu.
