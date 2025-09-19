Nino Serdarušić izborio finale Challengera u Austriji

Podijeli :

Guliver Images

Nino Serdarušić pogodio je s prelaskom na igru parova. Ove sezone već je osvojio tri Challenger naslova, a sada je vrlo blizu i četvrtog, jer je zajedno s Davidom Pichlerom izborio finale turnira u Bad Waltersdorfu.

U polufinalu austrijskog turnira odigrali su sedmi meč kao par i upisali sedmu pobjedu. Hrvatsko-austrijska kombinacija bila je bolja od bivše hrvatske, a sada srpske postave, braće blizanaca Mateja i Ivana Sabanova, svladavši ih sa 6:4, 7:6(4). U drugom setu Serdarušić i Pichler uspjeli su nadoknaditi i break zaostatka.

Na putu do finala ispustili su tek jedan set, i to u prvom kolu protiv Szymona Walkowa i Victora Vlada Cornee. U borbi za drugu zajedničku titulu čeka ih češki dvojac Filip Duda i Jiri Barnat.