Matej Dodig izborio novo četvrtfinale Challengera

Podijeli :

Foto: HTS / Mario Ćužić

Matej Dodig plasirao se u četvrtfinale ATP Challengera u Sofiji. U drugom kolu u glavnom gradu Bugarske porazio je domaćeg predstavnika Aleksandra Donskog s 2-1 u setovima.

U prvom setu je Dodig bio znatno dominantniji protivnik te nije izgubio niti jedan gem. Ipak, Donski je u drugoj dionici zaigrao bolje te je čak došao i do breaka prednosti kod rezultata 2:2. Nije ga uspio potvrditi, ali je kasnije ponovno došao do vodstva 5:4 koje mu je omogućilo servis za set.

Dodig i Serdarušić uspješni u Sofiji, Ajduković ispao Nevjerojatni Dodig preokretom stigao do osme uzastopne pobjede

Uspio je ovaj put potvrditi break uz tri spašene break prilike te se otišlo u set odluke. Tamo je susret bio izjednačen sve do vodstva 4:3 za Osječanina. Tada Dodig uspijeva slomiti otpor Donskog i dolazi do breaka koji mu omogućuje servis za meč.

Uspješno je 20-godišnji Osječanin zaključio meč te je sa 6:0, 4:6, 6:3 došao do trečeg četvrtfinala Challengera u 2025. godini. Tamo će igrati protiv pobjednika meča između Sumita Nagala i Andreja Nedića.

Indijca je porazio u Trstu prije mjesec dana, a s Nedićem je igrao u Skopju ove godine te je i njega uspio poraziti. Protiv bh. tenisača slavio je i prije dvije godine na srpskom ITF turniru.