Mađarski tenisač stigao do prvog ATP naslova na tvrdoj podlozi

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Mađarski tenisač Marton Fucsovics pobjednik je ATP turnira u Winston-Salemu nakon što je u finalu svladao Nizozemca Botica van de Zandschulpa sa 6-3, 7-6 (3).

Za 33-godišnjeg Fucsovicsa ovo je treći ATP naslov u karijeri, a prvi na tvrdoj podlozi.

Mađar je prva dva osvojio na zemlji u Ženevi 2018. i Bukureštu prošle godine.

S druge strane, 29-godišnji Van de Zandschulp i dalje čeka na svoj prvi trijumf, ovo mu je bio treći poraz u finalu, nakon Munchena 2022. i 2023.

