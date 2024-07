Alcaraz: U Parizu ne želim jedno, već dva zlata

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Olimpijski turnir u tenisu počinje 27. srpnja, a kako sada stvari stoje, glavni favorit je Carlos Alcaraz, osvajač Roland Garrosa i Wimbledona.

Igre su u Parizu, baš na terenima Roland Garrosa. Alcaraz će se nekoliko dana opuštati s obitelji i prijateljima, proslaviti wimbledonski trofej, a onda kreću pripreme. Alcarazov cilj nije samo jedno zlato, nego dva.

“Tenis je takav, jednog dana pobijediš, a odmah iza ugla dolazi nešto važno na što se moraš koncentrirati. Uživat ću u ovoj tituli s prijateljima i obitelji, malo se opustiti i osloboditi napetosti, ali nakon toga jedva čekam svoje prve Olimpijske igre. Idemo na zlato, ne samo na jedno, već na dva – s Rafom u parovima”, rekao je Alcaraz.

Alcaraz je lakše od očekivanog pobijedio Đokovića i osvojio svoj četvrti Grand Slam naslov u isto toliko finala. Takav učinak s 21 godinom nisu imali ni Novak ni Nadal ni Federer. Španjolac ne krije da mu je cilj na kraju karijere stati uz rame Velikoj trojici, ali ni on ne želi srljati s velikim najavama.

“Sve što smo do sada napravili bilo je nevjerojatno, nevjerojatno putovanje do sada. Kao što sam rekao, želim nastaviti, napredovati, rasti i pokušati nastaviti pobjeđivati. To je sve što mi je sada važno. Ne znam gdje mi je granica. Želim nastaviti uživati ​​u trenutku, nastaviti sanjati. Da vidimo hoću li na kraju karijere imati 25 (Grand Slam naslova), 30, 15 ili četiri. Ne znam”, zaključuje Alcaraz.