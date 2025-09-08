Alcaraz nakon osvajanja US Opena otkazao Davis Cup

Podijeli :

JuergenHasenkopf via Guliver

Carlos Alcaraz otkazao je nastup na nadolazećem Davis Cup okupljanu španjolske reprezentacije.

Nakon osvajanja US Opena novi prvi igrač svijeta je otkazao nastup na Davis Cupu. Kao razlog je naveo umor nakon američke turneje. Osim Alcaraza nastup je otkazao i Alejandro Davidovich Fokina.

Tako će Španjolska znatno oslabljena ući u meč protiv Danske. Alcaraza i Fokinu zamijenila su trojica igrača – Jaume Munar, Roberto Carballes Baena te nekadašnji TOP 10 igrač Pablo Carreño Busta.

Za Dansku će igrati njihov najbolji dvojac Holger Rune i Elmer Møller pa će susret sa Španjolskom vjerojatno biti izjednačeniji nego što su se Španjolci nadali.

Susret je to faze Qualifiersa za grupnu fazu Davis Cupa. U kvalifikacijama će nastupiti i Hrvatska koja u Osijeku dočekuje reprezentaciju Francuske. Hrvatska i Francuska igrat će 12. i 13. rujna dok će Španjolci i Danci u Marbelli igrati 13. i 14. rujna.