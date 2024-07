White: Mislim da će se Miočić vjerojatno umiroviti ako pobijedi Jonesa

Podijeli :

AP Photo/Gregory Payan via Guliver Image

Prošlo je dva dana, no bura oko UFC-ovog spektakla u Manchesteru još se ne stišava.

Pobjeda Toma Aspinalla na UFC-u 304 pojačala je pozornost na potencijalni obračun s prvakom teške kategorije Jonom Jonesom. Aspinall je osigurao nokaut u prvoj rundi protiv Curtisa Blaydesa, uspješno obranivši svoj privremeni naslov prvaka u teškoj kategoriji i osvetivši se Blaydesu za prethodni poraz zbog ozljede 2022.

Nakon pobjede, Aspinall je izrazio uvjerenje da je Jones “prekrižio prste na rukama i nogama” nadajući se njegovom porazu, što ukazuje na želju da uskoro izazove prvaka a izvršni direktor organizacije Dana White se nada da će njegov pojas prvaka u teškoj kategoriji biti objedinjen sljedeće godine. Podsjetimo, monumentalan meč između Jonesa (27-1 MMA, 21-1 UFC) i Miočića (20-4 MMA, 14-4 UFC) prvo je bio zakazan za prošli studeni, ali je otkazan nakon što je Jones pretrpio ozljedu ramena koja je zahtijevala operaciju.

I Jones, 37, i Miočić, 41, aludirali su na mogućnost da će se povući iz MMA-a bez obzira na rezultat nakon što se bore, što je izazvalo frustraciju Aspinalla i velikog dijela MMA zajednice. White je rekao da ne zna što će se dogoditi, ali priznaje da ne bi bio oduševljen da zaživi ta dvostruka mirovina.

“Ako oboje odu u mirovinu? J** ga, to će biti s*,” rekao je White MMA na konferenciji za novinare nakon UFC-a 304.

“To će biti s*. Ne znam što ćemo ako se to dogodi.”

U ovom trenutku, White je rekao da može djelovati samo na temelju predosjećaja i nagađanja. Međutim, po njegovoj najboljoj procjeni, ako Jones pobijedi protiv Miočića, biti će teško ignorirati sve veće pozive na obračun ujedinjenja s Aspinallom, za kojeg mnogi, uključujući dugogodišnjeg rivala Daniela Cormiera, misle da je najveća prijetnja da “Bonesu” nanese prvi pravi poraz u MMA natjecanju.

“Jon Jones nije glupan”, rekao je White.

“Jon Jones ima vrlo visok IQ. On zna s čime Aspinall raspolaže i čime se bavi. Mislim da ćemo morati vidjeti što će se dogoditi u ovoj borbi sa Stipom, vidjeti gdje je Jonova glava. Ili, ako Stipe pobijedi, vidjeti gdje je njegova glava i vidjeti što žele napraviti. Je li to njihova posljednja borba? Hoće li u mirovinu? Mislim da će se Stipe vjerojatno (umiroviti) ako pobijedi. Ali mislim da ako Jon Jones pobijedi, samo mislim da će ga natjecateljski duh koji ima i njegova želja da dokaže svijetu da je najbolji natjerati ponovo u oktogon. Pogotovo sada kada ljudi govore da bi Aspinall mogao biti najbolji ikad. Mislim da je to vrsta s** koja pali Jona Jonesa. Nema sumnje u to da ta borba postaje sve veća. Nema sumnje, tko god pobijedi u borbi između Jona Jonesa i Stipea, velika je borba za Aspinalla.”

