VIDEO / Ivanišević za SK: Đoković je prvi favorit na Wimbledonu, ali nije mu ovo jedina šansa

Legendarni hrvatski tenisač i trener, Goran Ivanišević, koji je godinama bio u timu Novaka Đokovića, u studiju Sport Kluba tijekom Wimbledona istaknuo je srpskog tenisača kao glavnog favorita za osvajanje turnira.

U razgovoru s Nebojšom Viškovićem i Marijom Sekulović, Ivanišević je prokomentirao Đokovićevu formu i šanse za novi trofej:

“Meni je on favorit ovdje. Prije neki dan je trenirao sa Stefanosom (op.a. Tsitsipasom) i gledajući ga s druge strane, to je takva lakoća igranja tenisa. On je ovdje uvjerljivo najbolji igrač na travi. Po meni će sigurno igrati on i Sinner polufinale i po meni je on favorit. Nije mu ovo jedina šansa, ima i US Open“, rekao je nekadašnji Novakov trener pa dodao:

“Kod njega se nikad ne zna. To je takva lakoća pokreta, njemu lopta ide 300 na sat. Pitanje je motivacije, je li spreman. Ako ovdje osvoji, neće stati na 25, ne može taj… Ja ne znam gdje je poslije Los Angelesa Olimpijada. S njim se nikad ne zna“, kroz smijeh je rekao Ivanišević.

Đoković će danas od 14:30 na središnjem terenu igrati protiv Britanca Dana Evansa.

