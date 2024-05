UŽIVO NA SK FIGHTU – Prvi boksački trofej Marjana

Podijeli :

Getty images/Jan Kruger

Danas od 18.00h uživo ćemo prenositi prvi boksački trofej Marjana koji će se održati na splitskim Gripamama.

Organizira ga Boksački klub Torcida Split, dvostruki uzastopni prvaci 1. Hrvatske boksačke lige,koji su ove godine praktički osigurali i treću titulu prvaka zaredom. Splićanima će se uz boksače iz

Slovenije, Sj. Makedonije i Italije u jedanaest mečeva predstaviti najbolji Torcidini boksači, te splitski prvaci i reprezentativci. Mečevi će se održati u konkurenciji mlađih seniora i seniora, a Trofej Marjana otvoriti će predsjednik Europske boksačke federacije dr. Ioannis Filippatos.

Svi parovi 1. boksačkog Trofeja Marjana:

MLAĐI SENIORI:

-86 kg: Josip Tokić (Hrvatska) vs. Lisi Hodžadžiku (Makedonija)

-86 kg: Šime Čerina (Hrvatska) vs. Eri Hani (Makedonija)

SENIORI:

-60 kg: Matej Zebić (Hrvatska) vs. Francesco Ingallinera (Italija)

-63.5 kg: Ante Zebić (Hrvatska) vs. Ruzdi Rustemovski (Makedonija)

-63.5 kg: Marin Jelačić (Hrvatska) vs. Tommaso Spampinato (Italija)

-71 kg: Reina Domenico (Italija) vs. Ilija Lischuk (Slovenija)

-75 kg: Ivan Vukasović (Hrvatska) vs. Giuseppe Rubino (Italija)

-86 kg: Ivan Rajčić (Hrvatska) vs. Marco Coscia (Italija)

-86 kg: Josip Perković (Hrvatska) vs. Davide Ranucci (Italija)

+92 kg: Ilija Čubić (Hrvatska) vs. Djelon Januzaj (Slovenija)

+92 kg: Josip Žižić (Hrvatska) vs. Giorgio Manucucci (Italija)

Prvi put nakon osvojene brončane medalje na Europskom prvenstvu mlađih seniora u Poreču, prve povijesne za BK Torcidu i prve za splitski boks nakon 20 godina, pred Splićanima će nastupiti Josip Tokić, najviši hrvatski boksač sa 205 cm. Od torcidaša na Gripama će boksati i lani juniorski reprezentativac Šime Čerina (dvaput peti na juniorskom EP-u i SP-u), Ivan Vukasović (doprvak Hrvatske i brončani na Grand Prixu Zagreb 2023.), Ivan Rajčić (dvaput brončani na Prvenstvu Hrvatske, srebrni na Grand Prixu Zagreb), te Josip Perković (brončani na Prvenstvu Hrvatske i Grand Prixu Zagreb).

Na Trofeju Marjana predstavit će se splitski blizanci iz BK Pauka, Matej i Ante Zebić. Matej je dvostruki prvak Hrvatske u lakoj kategoriji, seniorski i U-22, a Ante je ovogodišnji doprvak U-22. Po prvi put na službenom natjecanju predstavit će se novi boksački klub u HBS-u, BK Vuk iz Otoka kod Sinja za koji će se u superteškoj kategoriji boriti iskusni Josip Žižić koji je bio prvak Hrvatske još 2014., prije 10 godina. Meč u superteškoj kategoriji imat će i Lokomotivin div Ilija Čubić (bivši prvak Hrvatske peti na Europskom prvenstvu U-22 u Budvi 2023.)