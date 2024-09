Noche UFC 306 na SK: O’ Malley brani naslov protiv opasnog izazivača, prva ženska trilogija u muha kategoriji

Podijeli :

AP Photo/John Locher via Guliver

Ovaj vikend na rasporedu najjače svjetske organizacije slobodne borbe je priredba koja je apsolutni presedan obzirom da je lokacija održavanja monumentalna Sphera koja je prošle jeseni otvorena u svjetskoj prijestolnici borilačkog sporta Las Vegasu.

Unikatna dvorana sa 18.600 sjedećih mjesta pruža impresivne video i audio mogućnosti, koje uključuju ovalni unutarnji LED zaslon 16k rezolucije te 4D fizičke efekte. Arena je koštala 2,3 milijarde dolara, što ju čini najskupljim mjestom za zabavu izgrađenim u „gradu svjetla“ što dovoljno govori o kakvoj se građevini radi. Prema najavama izvršnog predsjednika Dana Whitea očekuje nas nešto što do sada nismo nikada vidjeli, s filmovima prije i poslije borbi koji će predstavljati Meksičko nasljeđe kao i razni drugi efekti koji će publiku ostaviti bez teksta.

Mi mu apsolutno vjerujemo ali ono što je upitno koliko je zapravo dobra borilačka karta za jedan ovako skup i moguće jedan-jedini event u njihovoj povijesti. Mnogi kažu ne dovoljno dobra no mi ćemo vam u nastavku svakako dati dodatne argumente zašto UFC 306 nikako ne smijete propustiti.

Borba za titulu u bantam kategoriji (-62kg) : Sean O’Malley (prvak) protiv Meraba Dvalishvilija

Glavna borba večeri je dugoočekivani dvoboj dva rivala s narativom klasičnog meča udarača i hrvača. Neprikosnoveni vlasnik pojasa u mojoj omiljenoj kategoriji, ekscentrični Sean O’Malley, poznat je po svom ultra-brzom napadu, izvrsnom tajmingu i preciznosti. Njegova kontrola distance i moć nokauta čine ga ozbiljnom prijetnjom čak i u kategoriji iznad njegove.

S druge strane, Merab Dvalishvili neumoljivi je hrvač s nevjerojatnim kardiom. Izvrstan je u iscrpljivanju protivnika lančanim hrvanjem i strahovitim pritiskom kojim svojim protivnicima ne ostavlja vremena za razmišljanje. Kolega komentator i analitičar Matej Truhan je to savršeno opisao u našoj emisiji Deveti kut : „on te melje i melje, toliko da niti ne stigneš razmišljati o napadu a onda kada konačno kreneš shvatiš da je kraj meča i da više nemaš vremena“. Dovoljno je reći da ovam Gruzijcu nedostaje još 11 rušenja da bi oborio rekord velikog Georgesa St. Pierra star preko 15 godina koji je ostvario 90 rušenja u svojoj (pre)bogatoj karijeri.

„Suga“ Sean je već skinuo skalp timskom kolegi Meraba Aljamainu Sterlingu, čovjeku za kojeg su mnogi vjerovali da bi, kao vrhunski hrvač, mogao O’Malleyu nanjeti prvi pravi poraz ,onaj protiv Chite Vere niti ne računamo obzirom da se radilo o ozljedi, ali ga je sadašnji prvak nokautirao u maniri Conora Mcgregora u najboljim danima.

U početku sam namjeravao odabrati Meraba kao favorita obzirom da je ipak bolji u hrvačkom segmentu od Sterlinga a i uspio je čak pet puta rušiti osvajača zlatne olimpijske medalje Henryja Cejuda pa sam smatrao da bi isto mogao napraviti i O’Malleyu ali stafilokokna infekcija, kao i otvorena arkada na sparingu prije samo dva tjedna, su me natjerali da ipak odem na stranu prvaka koji je iz meča u meč sve bolji.

Antibiotici svakako utječu na kardio a to je ono gdje vidim da Merab ima najveću ako ne i jedinu šansu. On će morati konstantno pritiskati vrlo mobilnog O’Malleya od prve sekunde svih pet rundi a to će svakako biti izazovno u stanju u kojem on ulazi u ovaj meč. Predviđam da će u trećoj rundi ipak posustati a to će mu onda tehnički gotovo savršeni O’Malley pošteno naplatiti svojim sjajnim ručnim tehnikama i nokautirati ga desnim krošeom. U svakom slučaju očekuje nas jedan sjajan meč pun adrenalina i trenutaka za pamćenje.

Borba za titulu u ženskoj muha kategoriji (-57kg) : Alexa Grasso (prvakinja) protiv Valentine Shevchenko

Ovo je prva trilogija u ovoj ženskoj diviziji i revanš Noche UFC-a od prošle godine kada su suci njihov drugi dvoboj, nakon pobjede Grasso gušenjem u prvom meču, proglasili izjednačeno čime je Grasso zadržala pojas. Naravno da je Shevchenko bila vidno razočarana jer su mnogi vidjeli nju kao pobjednicu pa s tim osjećajima ulazi i u ovaj njihov treći okršaj.

Alexa Grasso ima sjajan boks koji joj je omogućio da parira vrhunskoj udaračici Shevchenko, čak ju i nadamašiti u broju plasiranih udaraca ali je imala velikih problema u obrani od rušenja i ukoliko tu bude pokazala napredak može se nadati dobrom rezultatu.

Valentina Shevchenko je dobro zaokružena, dominantna bivša prvakinja s oštrim udarcima i elitnim hrvanjem koja je u osnovi napravila određene greške u svoje zadnje 2 borbe protiv Grasso nožnim tehnikama koje je Meksikanka iskoristila i okrenula mečeve u svoju korist.

Shevchenko je pokazala da je superioran borac iz runde u rundu ali njezinih 36 godina ne ulijevaju povjerenje protiv protivnice koja je mlađa, brža i još uvijek ima prostora za veliki napredak.

Kirgistanski „Bullet“ bi se mogla osvetiti ako se ovaj put bude inteligentno borila i ako Grasso nije napravila potrebna poboljšanja u svojoj obrani od rušenja ali ja smatram da to neće biti slučaj i da će u još jednom intezivnom meču, Grasso pobijediti odlukom sudaca.

Borba u pero kategoriji (-66kg) : Brian Ortega protiv Diega Lopesa

Iznad ova dva borca stoji natpis – borba večeri. Diego Lopes jedan je od najuzbudljivijih i najopasnijih boraca u pretrpanoj UFC-ovoj perolakoj kategoriji. Njegovi udarci su smrtonosni i sjajno se snalazi u parteru kao nositelj crnog pojasa u jiujitsuu uz to što ima prednost u veličini nad ostalim borcima u diviziji.

Izgubio je od Evloeva u svom debiju što je bio upitan rezultat, ali je od onda pobijedio 4 uzastopce. Njegova slabost, kao što se pokazalo u njegovoj posljednjoj borbi protiv Dana Igea koji je uskočio u njihov meč samo nekoliko sati ranije, njegov je kardio. Ostao je bez goriva na kraju 3. runde te borbe i da je to bila borba od 5 rundi, ovaj Brazilac s Meksičkom adresom bio bi u velikim problemima.

S druge strane, Brian Ortega je borac čudesnog srca koji je gubio samo od elite u svojoj diviziji kao što su Alexander Volkanovski i Max Holloway. Njegov drugi poraz bio je od Yaira Rodrigueza zbog ozljede koju zapravo ne brojimo. Ortega je dizelaš koji dobiva zamah u kasnijim rundama pa bi mu njihov prvotni meč, od kojeg je Ortega morao odustati radi bolesti a bio je zakazan na pet rundi, bolje odgovarao. Sada ih gledamo u 3 runde ali svejedno moj favorit je Ortega obzirom na njegovu bradu, iskustvo borbe sa vrhunskom konkurencijom i nevjerojatnu volju. Lopes ima najveće šanse u prvoj rundi i to će svakako pokušati iskoristiti svojim snažnim udarcima ali ukoliko ne uspije njegove drastično dionice padaju. Kako god završilo, gledati ćemo jedan vrhunski okršaj dvaju majstora slobodne borbe.

Borba u lakoj kategoriji (-70kg): Daniel Zellhuber protiv Estebana Ribovicsa

Ovo će biti uzbudljiva borba. Daniel Zellhuber je svestran napadač sa snažnim tehničkim vještinama i pokazuje učinkovite sposobnosti partera kao crni pojas u jiu-jitsuu. Pokazao je da može učinkovito koristiti svoj direjt i dobro koristiti svoj domet u pobjedi protiv Francisca Prada. Trey Ogden mu je donio jedini poraz u karijeri što nije ništa sramotno jer je Ogden podcijenjeni veteran kojeg je teško pobijediti.

Esteban Ribovics je snažan kickboksač koji je pokazao svoj razorni u ‘high-kick’ nokautiravši Terrancea McKinneyja nakon samo 37 sekundi. Do sada ima 2-1 u UFC-u, a poraz je došao od Loika Radzhabova.

Zellhuber ima prednost u dosegu i visini u ovoj borbi što će mu omogućiti da se bori na distanci koja njemu odgovara i da se drži podalje od snažnih Ribovicsovih udaraca. Zellhuber bi trebao pobijediti jer ima jasan put do pobjede tako što će rušiti ‘stojkaša’ i demolirati ga udarcima ili završiti ga nekim zahvatom na nozi što je njegov omiljeni dio jiu-jitsua.

Borba u muha kategoriji: Ronaldo Rodríguez protiv Ode Osbourne

Priredbu otvaraju dva intenzivna borca u najlakšoj kategoriji. Ronaldo je pokazao svoje vještine u parteru svojoj debitantskoj pobjedi u UFC-u protiv Denysa Bondara kada je osigurao stražnje gušenje u 2. rundi te borbe. UFC mu sada daje Ode Osbournea koji ima nepostojeću obranu u tom segmentu borbe. Ukoliko Meksikanac uspije rušiti Amerikanca Jamajkanskog podrijetla, smatram da će ga završiti u prvoj rundi.

Noche UFC 306 gledajte UŽIVO na našem SK Fightu u noći sa subote na nedjelju s početkom u 04.00h.