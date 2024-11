Miočić: Motiviraju me priče da sam bolestan i jedva hodam, ušutkat ću ih

Podijeli :

AP Photo/David Dermer via Guliver

S noći sa subote na nedjelju na SK Fightu vas očekuje najiščekivanija borba u povijesti - Stipe Miočić i Jon Jones odmjerit će snage u Madison Square Gardenu u sklopu UFC 309 eventa.

Borba je sve bliže, a borci su promijenili način komunikacije. Iako su se do sada odnosili s poštovanjem, Miočić je započeo verbalni rat i nazvao Jonesa kučkom, na što je ovaj odgovorio:

“Vidite li nepoštovanje? Nazivaš me kučkom, Stipe. Nepoštovanje se nije moralo dogoditi. Poželjet ćeš da nisi ovo rekao.

Angažiranje crnih boraca da me oponašaju neće ti pomoći. I nisi me smio nazvati kučkom. Idemo se igrati.”

Nakon toga, Miočić je za Youtube kanal The Brian Campbell Experience izjavio:

“Vrijedilo je čekati, strpljenje je vrlina. Ovo je ono što sam htio i sretan sam što sam to dobio. Jedva čekam borbu. Motivira me kad čujem ono što se priča, da sam bolestan i da jedva hodam.

Ušutkat ću ljude, hodam sasvim normalno i osjećam se odlično. Volim ušutkavati ljude, najčešće sam autsajder i u redu sam s tim. Želim samo pobjedu, to je sve do čega mi je stalo. Što god dođe s tom pobjedom, odlično, ali zanima me samo pobjeda.”

Borac hrvatskih korijena otkrio je i što očekuju kolege vatrogasci:

“Ne pričamo previše o tome. Radimo i razgovaramo o drugim stvarima, ali kako nas sada od borbe dijeli tek nekoliko dana, oni samo žele da ga prebijam, a to ću i učiniti”.