McGregor postao jedan od vlasnika BKFC-a: ‘Sve što dotakne pretvara se u zlato’

AP Photo/John Locher, File via Guliver Images

BKFC održao je svoj veliki godišnji događaj KnuckleMania u subotu navečer u Los Angelesu, a događaj nije mogao proći bolje.

Priredba je obilježila debi promocije u Kaliforniji, gdje je državna komisija konačno odobrila boks bez rukavica. Njihova najveća zvijezda, “Platinum” Mike Perry zabilježio je još jednu pobjedu nokautom, a Conor McGregor najavljen je kao novi suvlasnik promocije.

Tijekom konferencije za novinare nakon eventa, predsjednik David Feldman raspravljao je o McGregorovoj kupnji tvrtke. Brojke nisu objavljene, ali i Feldman i McGregor očito su uzbuđeni što će raditi zajedno.

“Imate tipa koji ima najgledaniji film u povijesti Amazona, zar ne?” rekao je Feldman.

“Mislim, to nije bilo zbog njegove glume – ne da je bio loš u glumi, ali to nije bilo zbog njegove glume, već zato što je to bio Conor McGregor. Nije Jake Gyllenhaal pokrenuo te preglede. Conor McGregor je bio taj koji je pokrenuo te preglede. On je jedan od najpopularnijih momaka na cijelom svijetu. On je jedan od najpopularnijih i najutjecajnijih boraca svih vremena ili osobnosti svih vremena. Mislim, vi mi recite. Kada dobiješ takvog tipa, sve što dotakne pretvara se u zlato.“

Partnerstvo je započelo prije godinu dana kada se McGregor osobno pojavio kako bi gledao kako Mike Perry pobjeđuje Lukea Rockholda u glavnom događaju BKFC-a 41.