Dubois nakon pobjede nad Hrgovićem: ‘Pojeo sam njegove udarce’

Hrvatski boksač Filip Hrgović poražen je prekidom u osmoj rundi od Britanca Daniela Duboisa u borbi za privremeni naslov teškaškog prvaka organizacije IBF koja je održana u sklopu priredbe Queensberry vs Matchrom: 5v5 održana u saudijskom Rijadu.

Meč je prekinut u osmoj rundi nakon što je liječnik procijenio da Hrgović više ne može nastaviti meč.

Bila je to 21. pobjeda za “Dynamitea” uz dva poraza, dok je Hrgović upisao prvi profesionalni poraz nakon 17 pobjeda.

“Puno poštovanje Hrgoviću, dobar je borac. Drago mi je da sam uzeo IBF-ov pojas, idemo dalje. Nisam dobro počeo, no čuo sam savjete iz mog kuta i to mi je pomoglo. Pojeo sam njegove udarce, to me probudilo i nisam više htio čekati. U sedmoj rundi sam osjetio da ga pogađam i da ga imam. Ponosan sam na sebe. Prošle godine sam bio na dnu, sad sam opet na vrhu”, rekao je Dubois nakon meča.