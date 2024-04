Babić se vratio: ‘Pokušali su me sabotirati. Sljedeći meč? Dajte tog Welcha’

Podijeli :

Reuters via Guliver

Hrvatski boksač Alen Babić vratio se iz Londona gdje je porazio Britanca Stevea Robinsona.

Nakon što je Robinsona riješio tehničkim nokautom u šestoj rundi, Alen Babić najavio je da bi sljedeću borbu mogao imati u lipnju ove godine.

Prije toga, osvrnuo se na meč s Robinsonom.

“Ispalo je savršeno, uživao sam. Od prve sekunde znao sam da mi ne može ništa. Ovaj je meč doslovno bio sve ili ništa.”

Kaže da nisu svi vjerovali u njega.

“Podbadali su me, pokušali me sabotirati. Stavili su me na kraju na preliminarni dio programa, kao prvi meč. Nisam se uvrijedio, moji najbolji mečevi bili su kad sam bio prvi meč na priredbi.”

Slijedi kratka pauza.

“Uzet ću pauzu do kraja travnja, a onda se vraćam u Dublin. Lawrence Okolie me zvao na sparing jer se bori protiv Rozanskog. Želim četiri borbe ove godine.”

Jedna od njih trebala bi biti ona protiv Tommyja Welcha. To je velika Babičeva želja.

“Ima dobar omjer, ali nije on ta razina. Njegova prozivka bila je realna jer se borio samo s protivnicima koej nitko ne zna. Meč sa mnom nosi puno publiciteta. Nadam se da će u lipnju biti sljedeća borba. Može taj Welch. Mjesec dana priprema i bit ću spreman za njega.”