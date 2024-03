Zovko za SK: Svaka čast Sigurdssonu, ali Perkovac je Euro odigrao bez našeg najboljeg igrača

Podijeli :

xFotostandx xNiewelerx via Guliver

Bivši rukometni izbornik Zdravko Zovko je u razgovoru za Sport Klub prokomentirao nastup Hrvatske na turniru, debi Sigurdssona, smjenu Gorana Perkovca, Hrvatsku u Parizu, igru krila, bekova i pivota te Zagreb i Nexe u Europi.

Hrvatska rukometna reprezentacija je uspješno odradila kvalifikacijski turnir za Olimpijske Igre, koji je održan u Hannoveru. Dagur Sigurdsson odlično je započeo svoj mandat u ulozi izbornika i zasada se pokazalo da je dovođenje stranca ispalo pozitivno.

Kako ste vidjeli ovaj turnir u kojem je Hrvatska ostvarila plasman na Olimpijske Igre sa maksimalnim učinkom?

“Očekivano i mislim da Hrvatska ima igračku kvalitetu, a to sam prije govorio. Trebalo je da se sve posloži i da te kvalifikacije prođemo. Nijemce smo dobili u odlučujućoj utakmici, a to je reprezentacija koja je blizu nama po kvaliteti. Mislim da Alžir i Austrija nisu na razini Hrvatske. Očekivao sam ovakav rezultat. Posebno jer je došao novi izbornik, koji je stranac i koji nije opterećen nekim stvarima kao domaći treneri. U startu uspio je napraviti dobru kemiju i taktiku te izabrati i motivirati reprezentaciju. Mislim da motivacija za odlazak na Olimpijske Igre nije neka velika stvar jer je svaki igrač i sportaš motiviran da ode. Sve je izgledalo dobro i kvalitetno. Onako kako je bilo protiv Španjolske i Njemačke na Euru.”

U Hannoveru debi je imao novi izbornik Sigurdsson i ujedno ga položio sa prolaznom ocjenom. Koliko je prednost ili nedostatak to što je on prvi stranac u povijesti hrvatskog rukometa s obzirom da su prethodni izbornici bili uglavnom domaći treneri?

“Ja sam godinama radio vani. Sigurno je da si kao stranac u prednosti na neki način jer nisi opterećen i ne poznaješ dubinu problematike, nego se usmjeriš i koncentriraš na ono što vidiš te što želiš popraviti. Mislim da je Sigurdsson dobro reagirao. On je trener, koji je cijeli svoj život radio vani. Od Austrije, Njemačke do Japana. Dobro je složio momčad i mislim da trenažno nije mogao nešto poboljšati ni unaprijediti. Sve drugo odradio je maksimalno kvalitetno i nadam se da će tako nastaviti te se s njim ponovno vratiti u borbu za medalje. Mislim da Hrvatska nije tako pala jer je stalno prisutna na velikim natjecanjima. Samo je bilo pitanje kako probiti led da u tim nekim odlučujućim utakmicama pobjeđujemo, a ne gubimo kao što je bilo na zadnjem Euru ili Svjetskom prvenstvu. Sigurdsson je imao jednu prednost. Došao je kao novi i ne mora razmišljati kakvi su problemi unutar momčadi. Ono što je vidio, tako je napravio i zamislio.”

Po vama, je li trebalo smijeniti Perkovca i dovesti Sigurdssona za izbornika?

“Mislim da ne jer to je problem naših trenera, koji teško dobiju povjerenje na duge staze. Ne znam kakav ugovor je imao Perkovac, ali čitam da je Sigurdsson dobio na četiri godine. To znači kako se planira nešto duži period da ostane. Perkovac je možda imao ugovor na godinu dana, što je opterećenje da već u startu moraš napraviti rezultat. Tu je jedna prednost stranih trenera u odnosu na naše. Mislim da je Perkovac dobro složio momčad i čak bih rekao kako je imao peh u smislu da ako gledamo kako je u ove tri utakmice Martinović naš najbolji i najkvalitetniji igrač, a nama se povrijedio nakon druge i nije igrao do kraja. Nemojmo zaboraviti da je Duvnjak imao virozu. Perkovac je krenuo dobrim putem, ali rezultat se nije poklopio. Izbor je pao na stranog trenera i pokazalo se dobrim u startu.”

Gdje vidite Hrvatsku u Parizu?

“Ja je stalno vidim visoko jer imamo potencijal bez obzira što smo bili 11. ili 12. na Euru. Kada pratim europske kupove, skoro nema kluba koji nema našeg igrača. Mislim da, pored ovih 16 igrača koji su bili na turniru, imamo toliko kvalitetnih i potentnih koji bi mogli igrati za reprezentaciju. Osim potencijala, imamo širinu te miks mladosti i iskustva.”

Kako gledate na to da su Euro i kvalifikacijski turnir u samo dva mjeseca održani u Njemačkoj?

“Ako mene pitate, dao bih Mađarima, Nijemcima pa čak i nama da organiziraju sva rukometna natjecanja. Rukomet u tim zemljama je vrlo popularan te ima veliku tradiciju i posjećenost. Milina je gledati utakmice pred 10 ili 15 tisuća gledatelja, koji znaju što je rukomet i koji navijaju. To je nešto što nas čini sretnim i ne vidim nikakav problem da se svako natjecanje održi u Njemačkoj.”

Vaš komentar na igru bekova, krila i pivota?

“Nije bilo ništa loše. Možda je najlošiji dio bio onih 20 minuta protiv Austrije i povremeno protiv Alžira. Na svim pozicijama bilo je vrlo kvalitetno i drago mi je da je Cindrić odigrao izvanredan turnir te da je povezao dvije utakmice bez velikih oscilacija. Kao srednji vanjski podredio se momčadi, gradio, razigravao i križao. Krila Šoštarić, Jelinić, Mihić i Glavaš pokazala su da imamo vrlo visoku razinu nakon pivota. Šipić se iskristalizirao i svi smo znali da je najbolji napadač od svih naših pivota. Dobili smo Načinovića, koji u obje faze igra kvalitetno. Mislim da tu još ima mladih igrača poput Kušana i ostalih, koji mogu dodati. Kombinacija Šipić-Načinović pokazuje da imamo kvalitetu.”

Zagreb i Nexe nalaze se u nokaut-fazi svojih natjecanja. Zagrebaši predvođeni Andrijom Nikolićem igraju sa Montpellierom u Ligi prvaka, a Našičani sa novim trenerom Veselinom Vujovićem imaju Rhein-Neckar Löwen u Europskoj ligi. Što mislite, mogu li oba naša predstavnika proći dalje u Europi?

“Mogu, iako su protivnici vrlo respektabilni i sa velikom tradicijom. Montpellier je jedan od najkvalitetnijih klubova u zadnjih 15 godina. Dolazi iz Francuske, gdje se igra top rukomet i sa Parizom je stalno u vrhu. Ima jednu mladu momčad, koja igra promjenjivo u smislu da pobijedi Barcelonu pa izgubi od Wisle ili nekoga. Zagreb ima svoju šansu i mora je graditi na onome što je dosada pokazao u Ligi prvaka. Igra u kontinuitetu i ima izvanredne golmane. Možda je prednost što je prva utakmica kod kuće pa da pokušaju napraviti rezultat, koji im daje mogućnost da prođu u uzvratu. Nexe sam gledao u dvije utakmice i nisam vidio da je promjena trenera donijela napredak. Naravno da nije lako nešto promijeniti u nekoliko dana, a u zadnjem nastupu pod Vujovićem činio mi se dosta spor. Međutim, ima kvalitetu da pobijedi Zagreb i da prođe Rhein-Neckar Löwen. Prednost Bundeslige je što je jako natjecanje i kontinuirano igraju jake utakmice, ali može biti nedostatak jer svaki tjedan imaju teške utakmice. Nexe ima prednost jer u Hrvatskoj nije takvo opterećenje te se može bolje i lakše pripremiti za te dvije utakmice.”