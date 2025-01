Kljaić za SK: Sigurdssonu otkaz ako ne prođe u polufinale SP-a

Podijeli :

Proslavljeni hrvatski rukometaš i trener, Nenad Kljaić, gostovao je u emisiji Jutro SK kod našeg Petra Čondića, a glavna tema bilo je nedavno započeto Svjetsko prvenstvo.

O utakmici s Bahreinom:

“Dobro smo otvorili Svjetsko prvenstvo. Bila je relativno lagana utakmica. Svi igrači su igrali i nitko se nije ozlijedio, to je najbitnije. Nama prvenstvo zapravo počinje u nedjelju protiv Egipta.”

Je li kadar dostojan borbe za medalju?

“Ovaj kadar se uvijek može boriti za medalju. Trenutno Danska odskače od svih, a onda postoji pet-šest reprezentacija koje su podjednake. Možda je još tu Francuska blizu Danske, ali oni su isto kiksali u Parizu na Olimpijskim igrama. Smatram da kod njih izbornik (op.a. Guillame Gille) nije na nivou reprezentacije. Hrvatska ima dosta veliku širinu, ne moramo brinuti za budućnost. Za hrvatski rukomet slijede svijetli dani i mislim da ćemo dogurati do polufinala.”

Hoće li ovo prvenstvo odrediti budućnost Dagura Sigurdssona na klupi Hrvatske?

“Na Olimpijskim igrama je bio veliki kiks. Svaki izbornik za OI je imao dovoljno vremena i to je jedino natjecanje gdje trener može ostaviti svoj rukopis, s obzirom da ima mjesec dana priprema. U tom vremenu se može odraditi 60-80 treninga. Otišli su tamo sa samo 20 odrađenih treninga i to su imali jedan trening dnevno te puno slobodnih dana. To je rezultiralo neuspjehom. Na ovom prvenstvu nam je sve posloženo da solidnom igrom dođemo do polufinala. Ako to ne uspijemo, mislim da on (op.a. Dagur Sigurdsson) ne zaslužuje više kredita. Ali to ne odlučujem ja, nego ljudi iz saveza.”

