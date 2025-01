Červar upozorio: Bahrein nije mjerilo, ne smijemo se uspavati! Ja sam sad pet puta bolji trener

Podijeli :

Bivši izbornik Hrvatske prokomentirao je prvi nastup hrvatskih rukometaša na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Hrvatska je slavila 36:22 protiv Bahreina u prvoj utakmici SP-a u Zagrebu.

“Pozitivno vidim reprezentaciju Hrvatske, to sigurno. Ekipa je bila dobro psihički spremljena, dobra utakmica, međutim Bahrein nije mjerilo da bi mogli donositi neke velike sudove, zaključke, da bi dizali pobjedu u nebesa”, rekao je Červar za Net.hr pa dodao:

“Daleko od toga da nije bilo dobro, ali Bahrein se nije pokazao kao neka momčad. Ono što se da primijetiti da je Hrvatska igrala jednu čvršću zonu na čelu s malim Kuzmanovićem. Bila je obrana kompaktna i u tranziciji prema naprijed pokazali su se dobri. Što se tiče starta možemo biti zadovoljni, neovisno što je Bahrein dosta slabija momčad i nije mjerilo neke kvalitete. Pozitivno treba gledati na utakmicu i spremiti se za narednu s Argentinom. Realno, bolji smo od njih. Dobiti Argentinu i polako se spremati i promišljati o Egiptu.”

Upozorio je da je ovo tek početak dugog turnira.

“Zaključak je pozitivan, međutim, ne smijemo se uspavati, to više upozoravajuće reagiram, a ne zato što nije dobro. Dobro je, ali treba čekati dalje. Dobar start, atmosfera dobra i na klupi i u gledalištu, sve pozitivno. Idemo sad dobiti Argentinu, korak po korak.”

Za HRT rekao je i da izbornik Sigurdsson mora stvoriti dobru atmosferu.

“Ja sam uvijek pucao visoko. Pucam prema mjesecu pa ako pogriješim ostat ću među zvijezdama. Kad ideš nisko, ispod je rupa, mogao bi dolje pasti. Treba gledati pozitivno, stvoriti pozitivnu atmosferu. Mi imamo mladu i poletnu ekipu koja se može dobro motivirati. Bitno je da izbornik može svoje osjećaje prenijeti na momčad, znate kakvog smo mi temperamenta, ima tu i južnjaka. Treba stvoriti atmosferu. Mislim da će on to pokušati napraviti jer to puno znači. Treba se prilagoditi novoj igri, to znači da se u svijetu igra brzi, ‘run and gun’ rukomet.”

Komentirao je što misli o tome.

“To je katastrofa, time su nam ukrali kolektivnu igru, više se igra individualna igra, što je u suprotnosti s onim što bi trebali biti košarka, nogomet i rukomet, kolektivne igre. Tu nema altruizma i empatije, igra se jedan na jedan. To nije dobro. To su skrojili oni koji to vole, Skandinavci, oni vole čvrstu obranu i brzu tranziciju, a mi se tome nismo znali suprotstaviti, jer morate se suprotstaviti argumentima. Tako lutamo, vidim i u vaterpolu se mijenjaju pravila”, kaže Červar i otkriva kako živi u mirovini i kako sad gleda na svoju izborničku karijeru:

“Sad sam pametniji i iskusniji, rekao sam ženi da sam danas pet puta bolji trener nego prije. Ona kaže: ‘Pa kako, pa nemaš ekipu?’, a ja radim puno na sebi i sve sam bolji. Godine se ne mogu zaustaviti, ali se mogu usporiti.”