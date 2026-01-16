Slovenija i Crna Gora srušili rekord Europskog prvenstva

Podijeli :

Krzysztof Porebski PressFocus NEWSPIX.PL --- Newspix.pl 20230118PF_KP012 via Guliver Image

U ranijem terminu drugog dana EHF Europskog prvenstva u rukometu imali smo tri utakmice, a u svakoj se znao jasan favorit. Taj status su uspjele opravdati sve tri reprezentacije. Tako je Island s 39:26 porazio Italiju, veliko slavlje upisao je i Portugal protiv Rumunjske (40:34), a najizjednačeniju utakmicu gledali smo između Slovenije i Crne Gore. Taj susret je nakon drame završio 41:40 za Slovence.

Portugal i Rumunjska su u petak otvorili skupinu B u kojoj se još nalaze Sjeverna Makedonija i Danska. Portugal, reprezentacija sa znatno većim renomeom od Rumunjske je u prvom poluvremenu napravila nedostižnu prednost te odjurili na nevjerojatnih 23:15. Do kraja susreta više nije bilo povratka za Rumunje i Portugal je svoje Europsko prvenstvo otvorio pobjedom od 40:34.

Skupinu D, koja se u drugoj fazi križa s hrvatskom skupinom, otvorili su Slovenija i Crna Gora. U otvorenom prvom poluvremenu više puta smo vidjeli kako Slovenija ispušta velike prednosti pa je nakon prvih 30 minuta rezultat bio samo 19:18 za Sloveniju. U drugom poluvremenu nastavila se prava drama, a i golijada. Ovaj put je većinu poluvremena vodila crnogorska reprezentacija. Međutim, hrvatski južni susjedi nisu uspjeli tu prednost sačuvati te je Slovenija slavila s 41:40. Utakmica od 81 golova ujedno je i rekord natjecanja po broju golova. Dosadašnji rekord natjecanja držali su Bjelorusija i Island koji su 2016. godine odigrale utakmicu 39:38 što je u zbroju iznosilo 77 golova.

Još jednu skupinu koja se križa s hrvatskom grupom započeli su Island i Italija. U toj utakmici imali smo još jednog očitog favorita, a to je bila reprezentacija s krajnjeg sjevera Europe. Island je taj status opravdao već u prvom poluvremenu u kojem su bili bolji s 21:12. Visoku prednost Islanđani su sačuvali do kraja te su s 39:26 otvorili svoje Europsko prvenstvo.

EHF Euro nastavlja se večeras trima utakmicama. Danska će u Herningu ugostiti Sjevernu Makedoniju, Farski otoci igrat će protiv Švicarske, a Mađarska će igrati protiv Poljske.