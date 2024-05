Rukometna senzacija na pomolu: Tin Lučin vraća se u Hrvatsku i potpisuje za Nexe

Podijeli :

Hahnex by Guliver

Jedan od najboljih hrvatskih rukometaša Tin Lučin uskoro će napustiti Wislu Plock. Ovaj 24-godišnji Riječanin u inozemstvo se otisnuo 2019. godine, odradio dvije godine u Ademar Leonu i tri u novom poljskom prvaku, koji je prekinuo 13-godišnju vladavinu Kielcea.

Tom utakmicom zaključena je uspješna epizoda Lučina u Wisli, a prema informacijama Germanijaka, trebao bi potpisati za Nexe!

Lučin je pod reflektore rukometne javnosti u Hrvatskoj došao na Euru 2022. godine, kada je koronavirus drastično poremetio odigravanje turnira. Hrvatska je također bila oslabljena, a u takvim uvjetima Lučin se isprofilirao kao ponajbolji igrač Hrvatske na tom prvenstvu. Od onda je standardan reprezentativac kod svih izbornika, počevši od Hrvoja Horvata, preko Gorana Perkovca, pa sve do aktualnog selektora Dagura Sigurdssona.

Što se Nexea tiče, momčad iz Našica kreće u veliki remont. Novi stari viceprvak Hrvatske iza sebe ima još jednu sezonu u kojoj je ostao bez trofeja, a vrlo rano su ispali i u Europi. Ono što je posebno odjeknulo, prvenstveni je poraz od Sesveta i remi kod Poreča, kao i šokantno ispadanje u polufinalu Kupa od Sesveta koje vodi Igor Vori.

Tijekom ljeta, Nexe će značajno promijeniti izgled momčadi. Gianfranco Pribetić već je potpisao za TVB Stuttgart. Dominik Kuzmanović dogovorio je prelazak u Gummersbach, a Predrag Vejin potpisao je za Olympiacos.

Odlazaka će, zasigurno, biti još, ali i dolazaka. Našičani crtu žele pojačati s Marinom Marićem ili Krešimirom Kozinom, a ako se posao oko Tina Lučina uspješno privede kraju, bit će to potvrda da su itekako spremni sastaviti respektabilan roster. I jednako tako, bit će to najava novih velikih pojačanja. Dolascima kapitalaca poput Lučina, Marića ili Kozine, prijelazni rok sigurno ne bi bio završen i značilo bi to da će Nexe krenuti na sve ili ništa. Odnosno, bit će spremni konačno popuniti vitrine ponekim trofeje.