Metličić za SK: Nitko neće dobiti Hrvatsku dvaput u Zagrebu! Rukomet nikad nije ni otišao od doma

Hrvatska je ponovno u euforiji, jer naši su rukometaši stigli do još jednog nevjerojatnog uspjeha. I dan nakon zvuči nevjerojatno - Hrvatska je slomila Francusku u Zagrebu i plasirala se u finale Svjetskog prvenstva.

Nestvarno. I dalje zvuči tako nakon što su nam naši rukometaši priuštili toliko stresa tokom ovog Svjetskog prvenstva, ali više su nam donijeli sreće i veselja. Francuzi više nisu nepobjedivi, slomila ih je srčana i borbena Hrvatska. Još je prije ove utakmice legendarni kapetan Hrvatske Petar Metličić za Sport Klub rekao da ‘Francuzi nisu nepobjedivi i da imaju svojih mana’. I bio je u pravu. S njim smo analizirali i utakmicu.

“Mislim da je utakmica prije svega bila fantastična. Od početka do kraja s naše strane. Stvarno nismo im dali praktički nikakve šanse. Odlično pripremljena utakmica, 5-1, prvo poluvrijeme. Odlično, nisu imali nikakva rješenja. Izdržali smo njihov pritisak drugo poluvrijeme. Što je normalno, znali smo da će ići na malo grublju igru i 3-3 obranu, koju nije jednostavno razbijati. Mislim da smo izdržali sve njihove napade i potpuno zasluženo pobijedili. I što se kaže, neće nitko pobijediti Hrvatsku dva puta u Zagrebu! U Zagrebu, dva puta Hrvatska nije nikad izgubila pa neće ni sad. Ne, ali stvarno, mislim da je momčad pokazala strašan karakter i što je bitno, samopouzdanje je došlo na 150%, što je vrlo bitno u sportu, pogotovo kolektivno. Mislim da je tu najviše zaslužan izbornik. Svaki igrač je dao obol, ne samo u ovoj utakmici već i u svakoj prije, uvijek je bilo nekih heroja koji su se istaknuli. Tako da… Stvarno je to bila noć u kojoj smo mogli uživati svi zajedno.”

Šalili smo se u razgovoru pred utakmicu da nismo ozlijeđeni da bi sigurno rekli da ćemo biti svjetski prvaci, a sad smo doslovno došli na korak do zlata?

“Pa je, to je pa zato kažem, tim više je uspjeh još veći. Ali to govori koliko je sport nepredvidiv i koliko je važan kolektiv bez obzira na imena koja igraju. Mi znamo da imamo talentiranu reprezentaciju, to smo pričali na početku, da ima ono nešto. Poklopilo se puno toga, po meni je to krenulo od utakmice s Islandom gdje su vidjeli da mogu. I nakon toga je bilo, sve je lakše. Sad je lako pričati kako smo izvukli protiv Mađarske, ali nekako nisu izgubili samopouzdanje. Baš se vidjelo jučer da su opušteni, ‘nabrijani’, fantastično pripremljeni.”

A Francuska s druge strane nije izgledala najbolje?

“Oni su fantastična momčad, ne treba ih podcjenjivati. Ali mi smo i krivci zašto je tako ispalo. Stvarno su imali problema s našom obranom 5-1, nisu se snašli. Mi smo malo griješili u napadu, nismo im dozvolili kontre, lagane golove. Imali su dvije kontre cijelu utakmicu i jednu su zabili, a to im je jedno od najjačih oružja. U obrani smo totalno otupili njihove bekove. U prvom poluvremenu bekovi su nam bili odlični, zabijali smo golove izvana. Nije to ta više njihova 6-0 kao što je bila prije 15 godina.

Kako je naš legendarni Pero proživio tu utakmicu?

“Pa dobro, kad je rezultat dobar onda si miran, ali… Kada se poslije razmisli, da… Bez obzira na njihovu dobru seriju koju su napravili, ipak je to bila jedna dobra zaliha. Mi smo bili mirni, u drugom poluvremenu ‘fanatičniji’, išli smo se baš potući s njima i nismo se predali.”

Da nam je netko rekao da ćemo protiv Francuza voditi u jednom trenutku čak 9 devet razlike…

“Pa da, točno, mislim da sam vidio neki podatak da otkad oni dominiraju da ih nitko nikad nije vodio devet razlike. To samo govori koliko smo bili odlični bez obzira na to što su oni u polufinale došli bez poraza. Uz Dansku, sigurno najbolja ekipa na turniru, sad smo im mi malo pomrsili te planove.”

Hrvatskoj sad slijedi finale i okršaj protiv boljeg iz dvoboja Danska – Portugal. Vrlo je vjerojatno da ćemo na Dance, osim ako se ne dogodi neko iznenađenje. Kako protiv Danaca?

“Da, veliki su favoriti Danci i sve osim njihove pobjede bi bilo prvorazredno iznenađenje. Kako protiv njih? Pa nešto slično kao protiv Francuske. Oni su navikli na obranu 6-0. Imaju fantastičan protok lopte, brzi su. Igraju čvrstu obranu i napadaju iz te 6-0 i to je nešto gdje se osjećaju kao ribe u vodi. Imaju ta dva vanserijska beka, Gidsela i Pytlicka, mislim da su oni ključ uz naravno Nielsena na golu koji je ‘monstrum’.”

Vidjeli smo već koliko golmani znače da se dobije utakmica…

“Na kraju je golman, koliko god mi pričali o pojedincima i napadu, ali ako je golman kao što je naš Kuzmanović, Nielsen i ti… Vidjelo se i protiv Francuza da su naši golmani kvalitetniji i to je nekako sigurno jedan od razloga koji je presudio u ovoj utakmici. Mislim da smo im vratili za sve one ožiljke koje su nam nanijeli.”

Rukomet se vratio kući?

“Mislim da rukomet nikad nije ni otišao, sigurno je bila jedna određena kriza par godina, malo smo se tražili s izbornicima i igračima, ali Hrvatska je uvijek imala dobre rukometaše. Vidi se koliko ljudi vole rukomet i koliko im znači prije svega uspjeh. Mi smo uvijek bili posebni. Nema tu glumatanja, igra se čvrsto i to vjerojatno privlači ljudi. Još jedan uspjeh, još jedna medalja. Nije to za podcijeniti.”

Kojeg god da je sjaja, medalja dolazi u Hrvatsku…

“Nadaš se, ali mislim da nitko od njih baš nije očekivao da će biti baš ovako. Tko god da bude u finalu, mi ćemo tražiti svoju šansu i – zašto ne? Ako budu ti Danci, zašto ih ne iznenaditi. Vjerujem da mi imamo oružje s kojim ih možemo pobijediti, ali morat ćemo odigrati savršenu utakmicu, još bolju nego protiv Francuza. Duvnjak i Karačić? Predivan oproštaj za obojicu i mislim da nema ništa ljepše nego da odeš kao pobjednik. To je ono što ti ostaje za cijeli život, sigurno da su oni igrači motiv više i nadam se da će Duvnjak i Karačić motivirati suigrače ne na 100 nego na 200 posto”, zaključio je Metličić.