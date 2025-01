Metličić za SK: Francuzi više nisu tako ‘prljavi’ i nepobjedivi! Ako nekom nisu pomagali suci, to je Hrvatska

Podijeli :

Koenigx Eibner-Pressefoto via Guliver

Hrvatska je u polufinalu Svjetskog prvenstva. Možda se to prije natjecanja činilo teško i nemoguće, ali hrvatski rukometaši pokazali su nam da mogu i da su spremni za velike izazove.

Drama, drama i još malo drame. I – dosta stresa u sat vremena utakmice. To je neki kratak zaključak četvrtfinalne utakmice između Hrvatske i Mađarske koja je završila pobjedom naših rukometaša u doslovno zadnjoj sekundi golom (31:30) Marina Šipića. I bivši kapetan Hrvatske, svjetski i olimpijski prvak, Petar Metličić kaže – bilo je ovo epski.

“A ne može bez stresa. Ne bi mi bili Hrvati da nema stresa, nije to to, onda nema draži. Dobro, navikli smo se, ali ovo je bila možda epska pobjeda. Mi kad smo igrali, moja generacija, nismo igrali baš ovakve neke utakmice. Bilo je dramatičnih utakmica gdje je bilo ono hoćeš pobijediti ili nećeš, ali da gubiš ovoliko razlike pa da se vratiš u tako kratkom razdoblju, nije. Bila je jedino u Poljskoj ona, kad je bilo 14 razlike s Poljacima, ali mislim da je ovo još gore bilo. Bio je Musin gol za finale (Europsko 2020.), penal Zlatka Horvata za prolaz u Parizu (polufinale, SP) i Musin šut prije toga pa je suđen penal. Bilo je situacija, ali ovo je baš bilo zanimljivo”, prisjetio se legendarni Metličić za Sport Klub.

Kako je on vidio ovu dramatičnu utakmicu? Kaže – nije tu bilo previše kvalitete.

“Pa jako teška utakmica, nije bila baš nešto kvalitetna. Ali, s obzirom na sve probleme koje smo imali i kakvom smo sastavu igrali, mislim da je rezultat još više vrijedan. Znači, s obzirom da praktički nismo imali srednjeg vanjskog, Martinović je to igrao već u utakmici, ali vidite u kakvom je on stanju bio. Tako da, što se tiče neke kvalitete, utakmica nije bila dobra, ali srčanost i publika i sve to nekako smo uspjeli to preokrenuti i rezultatski je, mislim da je ovo veliki rezultat za tu generaciju. Po meni, neko četvrtfinale je bio dobar uspjeh s obzirom i na to kakvi su nam rezultati u zadnje vrijeme. I probleme naravno koje smo imali. Mislim da treba bih zadovoljni. Eh sad, kad dođeš u polufinale onda se ne smijemo više zadovoljiti. Imamo objektivne probleme i pitanje je u kakvom će stanju biti ekipa. Bit će jako teške utakmice za medalje. Nadam se da ćemo uspjeti.”

POVEZANO Hrvatska junački preokrenula Mađare i izborila polufinale SP-a! Patrik Ćavar za SK: Francuzi? Neće podleći atmosferi, ali imaju jedan problem

Bit će teška odmah ova iduća utakmica koja nam dolazi, polufinale u Zagrebu protiv Francuske (21 sat)…

“Mi smo takvi kakvi jesmo i realno je očekivati da su oni favoriti. Tu ne treba bježati od toga, ali igra se u Hrvatskoj, sigurno i da će naši biti motivirani i učinit će sve da pokušaju pobijediti. Francuska je dobra, ali po meni, nije nepobjediva. Da smo kompletni, drugačije bismo razmišljali. Vjerojatno bi rekao da imamo puno puno veće šanse, ali ovako se isto ne trebamo bojati i sigurno se naši dečki neće predati.”

Znamo da se kod reprezentacije uvijek ističe to zajedništvo i sloga koja vodi do ovako velikih rezultata, ali Metličić nam je izdvojio par igrača za koje misli da su Hrvatsku ‘nosili’ u dosadašnjem dijelu prvenstva.

“Mislim da su svi dali neki obol. U jednoj utakmici su jedni vukli, u drugoj neki drugi. Po meni je možda Kuzmanović bio najkonstantniji, Šipić, Srna je u zadnje dvije utakmice bio jako dobar, a prije toga nije baš nešto briljirao. Maraš je imao isto jako dobre role u par utakmica. Ali nekako Kuzma, Šipa i Glavaš su bili najkonstantniji. Martinović se očito muči s tom ozljedom. Pešić je i jučer i protiv Slovenije imao jako važnu rolu, praktički nas je izvukao. Kao momčad su nadoknadili sve te gubitke Cindrića, Duvnjaka pa i Karačića koji je odigrao jednu i pol utakmicu. Tako da, šta znam? Mandić je to isto, koji je kratko igrao, dao je sve od sebe, borio se kao lav, ali nema sreće s tim zdravljem i ozljedama i on sigurno da nam isto nedostaje. Zato je po meni ovaj rezultat još veći i vrjedniji.”

Da nemamo tih svih silnih ozljeda, mogli bismo sigurno reći da ćemo biti svjetski prvaci?

“Francuska i Danska su veliki favoriti. Danska mora još odigrati, po meni mislim da će Portugal i Danska biti u polufinalu. Portugal je ekipa s kojom se može igrati, ali otom potom. Ovo je veliki rezultat, ali ostati četvrti je najgora stvar na svijetu, znam iz osobnog iskustva. Puno toga napraviš dobrog i rezultatski je fantastično, ali razočaranje je veliko.”

Čini nam se i kako forma reprezentacije dosta oscilira?

“Pa da, Hrvatska ima dosta oscilacija, izbornik i dosta rotira. Pavlović protiv Slovenije igra veliku većinu utakmice, a jučer je odigrao nešto kratko. Lučin isto ne igra protiv Slovenije, jučer odigra važnu ulogu s par golova. Mislim da sam vidio dosta ljudi iz rukometa da u biti ne znamo pravo lice ove reprezentacije, ne znamo koliko može. Naravno, problema ima i kad nisi kompletan onda nekad i improviziraš što je i izbornik Sigurdsson dosta puta i radio. Reprezentacija je jako talentirana, ima tu materijala, po meni za velike rezultate. Odmah polufinale, neki su se igrači isprofilirali, dobili smo neke nove igrače. Možemo biti zadovoljni i nadati se da ova momčad ima svijetlu budućnost.”

Otkrio nam je bivši kapetan i kako vidi odluke izbornika Dagura Sigurdssona?

“Na momente iznenađujuće, na neke trenutke, ne znam… S Islandom je pogodio tu 5-1 obranu, uništio ih je, nisu imali šanse. Pretpostavljam da je to dosta pripremio. Recimo, 5-1 protiv Slovenije je bilo dosta iznenađujuće, njima ta obrana odgovara i vidjelo se da smo imali problema, ali dosta je inzistirao na tome. Jučer je isto bilo trenutaka i s Mađarima, s tom 5-1 su nam pokušali uvaliti 3,4 cepelina. Nekako, što znam, u nekim trenucima je mogao drugačije, mogao je bolje, ali on najbolje zna, na kraju krajeva ima i rezultat. Ali, da se može igrati bolje, može naravno. Ta igra jučer nije bila nešto, pogotovo smo u napadu imali puno problema. Vanjski šut i dosta problema, ali s druge strane je to i normalno, nismo imali pravog srednjeg vanjskog i to je onda veliki problem. Može sigurno bolje i mislim da je Sigurdsson toga svjestan, i svi oni su svjesni. Ovo je već i osma utakmica i sad su svi lagano na izmaku snaga, nije jednostavno ni igrati i držati koncentraciju 60 minuta i biti precizan.”

A tek slijede Francuzi i najteža utakmica dosad.

“Najteža sigurno, da. Francuzi su dobri, ali vidjeli smo i protiv Egipta da imaju svojih mana, nisu nepobjedivi. Napadački su strašni, imaju te šuteve, trkački su dobri. Možda su “tanji” na golu, nemaju Omeyera, ali to ne mora ništa značiti. Obrambeno nisu toliko čvrsti kao što su bili prijašnjih godina, da su onako “prljavi”. Dobri jesu, ali ova ekipa je više lepršavija, više mi se čini nekako da je ova ekipa za zabiti gol više, da su napadački jako potentni, brzi i da je to njihova najveća snaga. Tu ćemo morati prije svega sutra biti obrambeno najbolji dosad i naravno da tu golmani moraju biti na visokom nivou jer bez obzira na sve probleme koje ćemo imati u napadu, mislim da će nam sutra obrana i dobri vratari donijeti pobjedu, ako budemo kako treba.”

POVEZANO Najbolji francuski rukometaš: ‘Nije nas briga ni za Mađarsku ni za Hrvatsku’ Slovenski izbornik: Idemo doma mirne glave, ali rukomet nije pobijedio

Bila je dramatična i ta utakmica Francuza protiv Egipćana. I taj gol Luke Karabatića s polovice terena (34:33) tri desetinke prije isteka vremena. Priznao nam je Metličić – bilo bi mu draže da su dalje prošli Egipćani.

“Ispale su dvije utakmice infarktne, ali za publiku fantastične, prije svega za naš sport, onako, čudesno. Oba gola praktički u sekundi. Znaš, kako svi igraju, a Francuzi pobjeđuju, iako su sad Danci tu isto zadnjih godina na visokom nivou. Ali dobro sad, ja bih više volio da su bili Egipćani. Više s psihološke strane, bez obzira što smo izgubili protiv njih. Bili bi možda više motivirani. Ovako ti Francuzi, te neke loše uspomene koje imamo, iako je ovo neka nova reprezentacija, nema to veze s onim što je bilo. Crna mačka, ovako onako, ali to nema veze s ičim.”

Žale se Slovenci, Islanđani na suđenje te da se išlo u korist Hrvatskoj kao domaćinu..

“Nitko nije očekivao da ćemo ovako otvoriti utakmicu, ali onda nažalost nismo izdržali u drugom poluvremenu. Na kraju, nije ovdje danas odlučivao samo rukomet, dečki su danas dali maksimum. Šteta što nismo pokazali ovakvu igru kao danas u obračunima s Egiptom i Islandom, mogu se žaliti na sudačke odluke, ali činjenica je da rukomet danas nije pobijedio”, ovako je nakon utakmice komentirao suđenje slovenski izbornik Uroš Zorman, a Metličić nam je dao svoje viđenje:

POVEZANO Šola o praznim tribinama: ‘Očito smo više šminkeri, nego pravi navijači’ SKener: Vole li Hrvati sport ili se samo vole identificirati s pobjedama?

“Ja bih postavio pitanje – je li jučer rukomet izgubio? Mi smo bili jučer jedan domaćin koji nije dobio apsolutno ništa, ako gledamo da su Mađari u 45. minuti imali prvo isključenje, i to je bio crveni, i u 55. drugo. To što se Slovenci ljute…. Mislim da njima nitko nije kriv što su zeznuli kad se utakmica lomila, oni ne pričaju o njihova četiri zicera koja su promašili. Što su im krila skakala iz mrtvog kuta pa im je ovaj obranio. Ali znaš ono, tko gubi ima pravo da se ljuti, ali mislim da je Hrvatska zadnja reprezentacija, pogotovo ovih zadnjih 30 godina, kojoj se nešto pomagalo. Ali dobro, svatko ima pravo na svoje mišljenje, po meni suđenje je bilo lošije jučer “za nas” baš zbog tog pritiska koji se vodio ova zadnja dva, tri dana od Slovenaca, Islanđana i Mađara kroz medije. Mislim da je to skroz neopravdano. Onda su tu i suci i IHF bili u stilu ići ćemo na pošteno, ali nije baš da su jučer Španjolci nama nešto pomagali niti utjecali na rezultat. Protiv Slovenije, ako je bilo grešaka, nisu utjecale na rezultat. To je sve normalno, kad izgubiš uvijek ti je netko kriv, pogotovo u rukometu gdje je uvijek sudac kriv. Mislim da prvo treba pogledati sebe i svoje greške. Zaboravit će se to brzo. Mislim da je Hrvatska zaslužila da bude tu gdje je, nitko nam ništa nije poklonio što smo dosad ostvarili”, direktan je bio bivši kapetan Hrvatske.

Pitanje svih pitanja – može li Hrvatska do medalje?

“Ja se nadam da može. Bit će jako teško, ovisi sve u kakvom ćemo zdravstvenom stanju biti. Vjerujem da su oni svjesni toga, ne treba biti euforičan, polufinale je veliki rezultat, ali znaš kako je, drvena medalja je najgora medalja na svijetu. Bolje biti peti nego četvrti. Tu su, blizu su, ja se nadam da će uspjeti. S Francuzima će biti teško, ali zašto ne, na valu euforije i publike da ih pobijedimo.”

A sudeći prema scenama koje smo vidjeli u posljednjim utakmicama u zagrebačkoj Areni, podrške našim rukometašima neće nedostajati. Šminkeri ili navijači?

“Ima podrške. Mi smo malo specifični. Hrvatska je država koja voli samo pobjednike i pobjede. Nije to od danas i to je sve normalno, ne treba se ljutiti ni na koga. Kad ljudi dođu i vole i navijaju i daju sve od sebe, vidjelo se da je i igračima bilo baš gušt igrati pod takvom atmosferom od Islanda pa nadalje. Sigurno ih je u nekim teškim trenucima publika digla i pogurala da daju sve od sebe”, zaključio je legendarni Metličić.