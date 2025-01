Najbolji francuski rukometaš: ‘Nije nas briga ni za Mađarsku ni za Hrvatsku’

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic) / Guliver Images

Francuska rukometna reprezentacija osigurala je dramatičnu pobjedu protiv Egipta u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, a odlučujući gol postigao je legendarni Luka Karabatić samo 0.3 sekunde prije kraja, čime su Francuzi slomili Egipćane 34:33.

Ova pobjeda omogućila im je plasman u polufinale, gdje će se u četvrtak, 30. siječnja, susresti s Hrvatskom.

Dika Mem, najbolji igrač Francuske i prvi strijelac, govorio je o atmosferi unutar reprezentacije nakon šokantnog okvira. Iako je pobjeda protiv Egipta bila teško izborena, Mem je jasno dao do znanja da Francuska ostaje ambiciozna u borbi za medalje na ovom Svjetskom prvenstvu. S obzirom na kvalitetu ekipe, očekivanja su visoka, a svi su u reprezentaciji potpuno usmjereni na predstojeći izazov protiv Hrvatske.

“Bila je to teška utakmica. Mislim da smo igrali jako dobro, ali igrali smo i protiv jako dobre momčadi Egipta. Bila je to jako tijesna utakmica, ali naravno da smo to očekivali. U ovoj fazi natjecanja znali smo da će utakmica biti teška. Sada ćemo uživati ​​u ovoj pobjedi, pokušati se odmoriti i biti spremni za iduću”, rekao je Mem nakon šokantne utakmice s Egipćanima.

Komentirao je i polufinale s Hrvatskom

“Uspio sam pogledati dvije ili tri vaše utakmice. To je stvarno dobra momčad i s puno navijača u Areni Zagreb će to biti teška utakmica, ali bit ćemo spremni. Stvarno su dobri. Kombinacija mlađih i iskusnijih igrača je dobra, svi igraju sa srcem, a to se vidi”, kaže Mem i napominje:

“Naravno da znamo da je Hrvatska dobar tim. Bi li nam bilo bolje igrati protiv Mađarske? Ne, nije nas briga ni za Mađarsku ni za Hrvatsku. Samo želimo biti u polufinalu, a to smo sad i ostvarili. Obavili posao, ali sad nas za dva dana čeka polufinale protiv Hrvatske. Došli smo osvojiti medalju. Trebamo se sad odmoriti i pripremiti za utakmicu protiv Hrvatske. Imamo samopouzdanja, Hrvatska je dobra, ali dobri smo i mi.”