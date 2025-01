Patrik Ćavar za SK: Francuzi? Neće podleći atmosferi, ali imaju jedan problem

Podijeli :

Naš Petar Čondić razgovarao je s našim komentatorom te jednim od najvećih hrvatskih rukometaša svih vremena, Patrikom Ćavarom.

Mislim da se nismo idealno pripremili kroz sve ove prethodne mjesece na poziciji bekova. Moraš ukalkulirati ozljede, a naši pucači se ne smiju hrvati s obranama, nego šutem iz vana raditi prednost

Bila je jedna od onih utakmica koje će se pamtiti. Nekoliko puta su Mađari dobili ovaj susret, a kako su ga izgubili?

“Da iskreno kažem ne znam. Na ludilo, dvoranu, atmosferu kojoj su podlegli kao i Slovenija i Island. Bili su možda i sigurni, no takve se stvari u sportu dogode”, rekao je Patrik Ćavar u emisiji Jutro na SK.

Iz rukometnog kuta gledanja gdje je pogriješio Španjolac na klupi Mađarske?

“Pet minuta prije kraja imaš četiri gola prednosti. Morali su igrati dugi napad, do pasivnog i čekati zadnji trenutak za šut. Da su to poštivali dobili bi nas jedan dva gola razlike. Srećom, nisu to napravili, bilo je nekih ishitrenih šuteva, pogrešaka.”

I na suprotnoj strani sjajnog Pešića.

“Da, on je dokazao da je smiren u najtežim trenucima, da ima klasu svi to znamo. Hrvatska na ovom prvenstvu ima sjajan golmanski par. Kuzmanović koji je u stanju obraniti 16-17 lopti je nešto velebno, ali krucijalno je da kad on stane, da ga ima tko zamijeniti. To je jedan od ključnih trenutaka našeg prolaza u polufinale.”

Bila je to strašno teška utakmica u kojoj smo jako patili.

“Imali smo problema kroz turnir, pa tako i na ovoj utakmici. Izbornik Sigurdsson kad je došao trebao se bolje upoznati sa svim našim igračima. Morao je ukalkulirati ozljede jer one su sastavni dio ovih teških turnira. Mislim da nismo dobro popunjeni na bekovima. Krila su za mene jako dobra, Šipić još malo da više igra u obrani. Smanjiti broj tehničkih pogrešaka. Pas mora biti precizan, moramo biti fluidniji u napadu. Nema što Maraš ili bilo tko iz vanjske linije dozvoliti si ulaske i hrvanje sa suparničkim obranama. Puno treba raditi 4-4, 5-5, 6-6. Imati više automatizama, a ne da sad pričamo o tome kako ne znamo na koji smo način dobili Mađarsku.”

Spremni smo za El Clasico, i mi i Francuzi smo prošli na isti način.

“Vidjeli smo veliki Egipat i sad se vidi zašto su nas dobili. Bili su sjajni, ali dobili smo neke informacije o Francuzima. Najvažnije da da oni sad nisu ona ista reprezentacija protiv koje smo puno puta izgubili. Vidljivo je da se s njim može igrati.”

Nisu tako moćni kao nekad, ali su Francuzi. I to je dovoljno.

“Prvo moramo znati da neće podleći pritisku zagrebačke Arene. Neće im se to dogoditi. S druge strane znam da nas jako respektiraju, uvijek su to činili i kad su imali strašnu momčad. Kao i i drugim reprezentacijama oni su mijenjali generaciju, ali ostali su toliko jaki da skoro stalno igraju za medalju.”

Kako do finala?

“Vjerujem da je plan našeg saveza bio da se plasiramo u polufinale nakon nekoliko posnih godina. Sada je prirodno da želimo zlato. Imamo prigodu, kod kuće smo, moramo odigrati pametno u svim segmentima, pronaći taj atom snage više i vjerujem da ćemo sa osmijehom na licu napustiti Arenu u četvrtak navečer”, zaključio je Ćavar.