Mamić otkrio što je Sigurdsson rekao igračima na poluvremenu

Podijeli :

Martin Rose / Staff

Div naše obrane potvrdio veliko zajedništvo između izbornika i igrača

Marko Mamić nakon utakmice posebno je istaknuo ulogu izbornika.

“Prekrasno je, sve je bilo u našim rukama, ali strašno teško. Doslovno smo iščupali pobjedu i ni sami ne znamo kako. Ispražnjeni smo, no turnir ide dalje. Nećemo se zadovoljiti polufinalom. Prošle godine igrali smo finale i pokušat ćemo to ponoviti. Posebno moram pohvaliti trenera. U svlačionici nam je rekao da igramo svoju igru, podsjetio nas da smo ih prošli put slomili u zadnjih pet minuta i da samo trebamo izdržati do kraja. Poruka je bila jasna – bez obzira na ishod, idemo se baciti na glavu.

Mamić je bio presretan:

“Pokazali smo da smo bolja momčad od Mađara. Teško se iz utakmice u utakmicu stalno motivirati i igrati sto posto, pogotovo kad se susreti nižu iz dana u dan. Ispražnjeni smo, ali želimo se regenerirati i dobro pripremiti za Herning”– rekao je Mamić.