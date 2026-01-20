Legendarni Patrik Ćavar za SK: Moramo popraviti obranu, a jedan igrač bit će ključ uspjeha Hrvatske

Podijeli :

Hrvatska je u ponedjeljak pobijedila Nizozemsku s 35:29 te je tako prošla u drugi krug EHF Europskog prvenstva. Povodom tog slavlja, u naš studio je došao legendarni hrvatski reprezentativac Patrik Ćavar koji je u našem Jutru SK pričao s Josipom Jurajom Pajvotom.

Legendarno lijevo krilo hrvatske reprezentacije je komentirao utakmicu protiv Nizozemske te se posebno osvrnuo na obranu, ali je i istaknuo jednog reprezentativca.

Ćavar je stalno naglašavao kako treba popraviti obranu, posebno vraćanje u obranu, a naglasio je i kako se krenulo s krivom obrambenom postavkom u kojoj Matej Mamić nije mogao pratiti brzinu nizozemskih igrača.

Najavio je Ćavar i utakmicu sa Švedskom. Naglasio je kako će domaćini imati veliku podršku, ali da će to zapravo biti pravi test za hrvatsku reprezentaciju i kako bi pobjeda Hrvatskoj donijela veliku dozu samopouzdanja.

Nakon toga se dotaknuo Luke Cindrića, igrača koji je Ćavara najviše oduševio.

“Moram pohvaliti Cindrića koji jako dobro izgleda na ovom prvenstvu. Djeluje kao vođa napada, povezuje lijevo i desno, zabija. U dobrom je izdanju iako je bio ozlijeđen. Nadam se da će ostati zdrav do kraja prvenstva i nastaviti igrati ovom kvalitetom.”

Može li Cindrić povesti Hrvatsku do uspjeha? Je li on ključ?

“Paja, važno je sve. Dobra obrana bez napada nije dobro. U obrnutom slučaju isto nije dobro. Ne možemo izdvojiti samo jednu stvar. Moramo igrati kompletno dobro, i prema naprijed i u obrani i golmani moraju biti dobri. Što se tiče Cindrića, on će jednostavno morati nastaviti igrati ovako dobro. Igranje srednjeg vanjskog je najzahtjevnija pozicija u ekipi. To je jako zahtjevno i ima tu stvari koje rukometni laici ne vide.

Mi koji smo dugo u rukometu vidimo te sitne stvari koje Cindrić jako dobro radi i ako želimo do uspjeha rekao bih da je Cindrić možda i najvažnija komponenta ako želimo dobar uspjeh i povratak u domovinu s medaljom.”

