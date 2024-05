Kljaić bez dlake na jeziku za SK: Sigurdsson ne može osvojiti olimpijsku medalju!

Podijeli :

Sky Little by Guliver

S obzirom kako su mediji pisali bajke o njemu kao da je popio svu pamet ovog svijeta i da košta šest puta više od svih dosadašnjih izbornika, onda je za očekivati da će Hrvatska igrati šest puta bolje nego do sada i da će osvojiti medalju. Ako se ne osvoji medalja onda oni, koji su ga doveli i toliko platili trebaju položiti račune te konačno odgovarati za to.

Iako je do početka Olimpijskih igara ostalo nešto više od dva mjeseca, Hrvatska se polako priprema za olimpijski rukometni turnir. Prošli tjedan bila je na pripremama u Norveškoj, a rezultatski nije prošlo baš najbolje (pobjeda nad Argentinom te porazi od Norveške i Danske). Vrijedi podsjetiti kako je prvi protivnik Japan, a igra se 27. srpnja. Nenad Kljaić je poznato rukometno lice. Kao reprezentativac Hrvatske osvojio je zlato na Mediteranskim Igrama u Francuskoj 1993. i na Olimpijskim Igrama u Atlanti tri godine kasnije.

Između toga bio je brončani na premijernom Europskom prvenstvu u Portugalu 1994. godine. Prije toga osvojio je još jednu medalju i to srebrnu. To je bilo 1990. na Igrama dobre volje u Seattleu, ali tada je nastupao za Jugoslaviju. U razgovoru za Sportklub osvrnuo se na prošlotjedne nastupe Hrvatske, turnir na Olimpijskim Igrama, Zagreb i Nexe u Europi te je li HRS pogriješio sa dovođenjem Dagura Sigurdssona.

Hrvatska je nastupala na Gjensidige Cupu, koji je održan u Oslu. Kako ste vidjeli ovaj turnir, koji je bio priprema za Olimpijske Igre?

“Igrali smo katastrofalno, a sami turnir rezultatski nije bio bitan. Po meni, postojale su dvije mogućnosti. Prva je bila da poštediš standardne reprezentativce i da umjesto njih pozoveš neke od 35 igrača sa popisa potencijalnih reprezentativaca i da im daš priliku pa vidiš tko što može. Druga je da odeš u ovom trenutačno najjačem sastavu, koji smo imali na raspolaganju i da probaš nešto uigrati. Nije se vidjelo ni jedno ni drugo i utakmicu protiv Danske bilo je ružno za gledati. Argentina je igrala bez dva najbolja igrača. Da naš golman nije obranio 20 udaraca, izgubili bi od njih. Norveška nas je isto nadigrala kao Danska.”

Na turniru upisali smo pobjedu protiv Argentine te poraze od Norveške i Danske. Iako, Danci su nam nanijeli najteži poraz u povijesti.

“Nije bitno s koliko razlike je završilo jer rezultat i turnir su nevažni. Žalosno je kako smo mi tamo izgledali i što smo pokazali. Po meni, izbornik još luta. On ni ne poznaje sve naše igrače i tko što može ili ne može igrati. Neke koji su pozvani ja ne bih nikada zvao jer znam da nažalost nisu kalibar za reprezentaciju, a ima tri, četiri igrača koji su po meni trebali biti na tom turniru, a nisu pozvani. Sada smo vidjeli drugu sliku u odnosu na kvalifikacije. Čitao sam u novinama Sigurdssonove izjave u stilu da fizički nismo spremni i slične gluposti. Znači, kada se pobjeđuje onda je on čudotvorac, Mesija i uspio je posložiti za dva dana sve pred kvalifikacije za Olimpijske Igre. Kada se izgubi, onda su igrači fizički nespremni i oni su krivi. Nemoguće je da si prije dva mjeseca fizički spreman za kvalifikacije, a dva mjeseca nakon toga nespreman. To su sve alibi priče i vidjelo se puno nedostataka, ali za Olimpijske Igre imaš pripreme koje traju 40 dana i svaki dobar trener može posložiti momčad da to izgleda puno bolje i drugačije ako zna.”

Vaš komentar na igru golmana, bekova, krila i pivota?

“Na ovom turniru jedino su golmani bili na visini zadatka. Bio je Martinović dok se nije povrijedio, a krila su bila solidna odnosno Šoštarić i oba lijeva krila. Ostali su bili daleko ispod svojih mogućnosti i razine na kojoj mogu igrati. Da se razumijemo, protiv toga sam da se kritizira igrače i upire prstom u njih. To je ono što imamo i oni se uvijek odazivaju na pozive te daju sve od sebe za reprezentaciju.”

Poznato je da će protivnici Hrvatske u grupi A na Olimpijskm Igrama biti Španjolska, Njemačka, Slovenija, Švedska i Japan. Po vama, može li ostvariti plasman u četvrtfinale?

“Po meni, trebala bi ostvariti i to nije sporno. Ako nisi među prve četiri u grupi, onda najbolje da se svi ispišu iz rukometa.”

U grupi B su Danska, Francuska, Norveška, Mađarska, Egipat i Argentina. Kome dajete prednost za prolaz?

“U polufinale ići će Danska i Francuska, a u našoj vidjet ćemo tko će to biti. Iako, trebali bi biti Švedska i mi. Imamo igračku kvalitetu da bi se mogli boriti za medalju, ali prvenstveno odlučuje kvaliteta trenera. Igrački i kadrom od ostalih odskaču Danci te Francuzi. Ostale reprezentacije su tu negdje blizu, a razlika je mala. O tome ovisit će tko je kakav trener, odnosno izbornik i kako će posložiti reprezentaciju.”

Za Hrvatsku ovo je šesti nastup na Olimpijadi, a zadnja medalja osvojena je još 2012. godine u Londonu (bila je bronca). Je li u Parizu konačno došlo vrijeme za povratak na postolje?

“Sa nekim drugim izbornikom da, ali sa ovim sumnjam.”

Mislite li da je HRS napravio pogrešku što je imenovao Sigurdssona za izbornika Hrvatske?

“Sigurno da jest. Pogotovo zbog novca, koji su mu platili. Sve će pokazati Olimpijske Igre. S obzirom kako su mediji pisali bajke o njemu kao da je popio svu pamet ovog svijeta i da košta šest puta više od svih dosadašnjih izbornika, onda je za očekivati da će Hrvatska igrati šest puta bolje nego do sada i da će osvojiti medalju. Sve osim ulaska u polufinale i osvajanja medalje na Olimpijadi je neuspjeh. Ako se ne osvoji medalja onda oni, koji su ga doveli i toliko platili trebaju položiti račune te konačno odgovarati za to.”

Kako vam se činila ova sezona Zagreba i Nexea u Europi?

“Zagreb je napravio dobar pomak prema gore nakon smjene Goluže. Konačno je ušao u nokaut-fazu i igrao solidan rukomet. Nexe je imao promašaj kroz cijelu sezonu jer je kupovao igrače bez nekog reda i sa gledanjem nekakvih starih zasluga ili napadačkih karakteristika, a nije kupovao one koji mogu igrati obranu. Upravo je razlog u tome što je ranije ispao iz Europe i što je lagano izgubio sve utakmice od Zagreba. Čak je bio poražen od Sesveta i Poreča.”

Rekli ste da ste protiv dovođenja stranih trenera u hrvatske klubove i reprezentacije. Zašto, odnosno koji je razlog tome?

“Klub može dovesti koga hoće, čak i stranca jer to nije reprezentacija. Reprezentacija je nešto drugo. Generalno sam protiv stranaca, a onaj tko eventualno može biti stranac je netko sa prostora bivše Jugoslavije koji poznaje naš mentalitet i jezik. Za sve drugo sam protiv jer smatram da u Hrvatskoj još uvijek imamo dovoljan broj trenera, koji su bolji od stranaca. Trebali bi uvijek čuvati naše trenere jer dovođenjem stranca dolazi do toga da kad neki naš trener traži angažman u svijetu, ti ljudi će reći što će nam Hrvat kad oni nemaju dobre trenere pa su sami uzeli stranca za izbornika.”