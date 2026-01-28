Island u polufinalu rukometnog Eura, Švedska pred ispadanjem!

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Rukometaši Islanda su slavljem protiv Slovenije ispunili svoj cilj i izborili put u Herning na završnicu Eura 2026. Domaćin Švedska sad ovisi o raspletu utakmice Hrvatska - Mađarska. Ako dobije Hrvatska, Šveđani više ne mogu biti drugi, te će se boriti za peto mjesto koje vodi sljedeće godine na SP.

Island je u posljednjem kolu drugog kruga Europskog prvenstva svladao Sloveniju i tako osigurao mjesto u polufinalu. Takav ishod nije povoljan za Hrvatsku, koja protiv Mađarske više nema prostora za pogrešku. Pobjeda joj donosi izravan prolaz među četiri najbolje, dok bi u slučaju remija ili poraza morala čekati rasplet susreta Švedske i Švicarske.

Ova pobjeda Islanda, mogla bi biti kobna za domaćina Švedsku koja se bacila u probleme jučerašnjim remijem protiv Mađarske. Šveđani protiv Švicaraca igraju u 20.30, a neće se moći nadati prolasku ako Hrvatska svlada Mađarsku u 18 sati.

Zanimljivo, čini se da će se ključnom pokazati utakmica Islanda i Švedske u kojoj su Islanđani slavili s 35-27.

Slovenija je uoči dvoboja imala tek teoretske izglede za prolaz te je držala priključak s Islandom sve do početka drugog dijela. Presudan je bio period između 35. i 40. minute, kada su Islanđani serijom 6:1 pobjegli na šest razlike i prelomili susret.

U pobjedničkim redovima istaknuo se Ellidi Vidarsson s osam pogodaka, dok su Odin Rikhardsson i Omar Ingi Magnusson dodali po sedam. Najefikasniji Slovenac bio je Domen Novak s devet golova, a Kristjan Horžen postigao je sedam.