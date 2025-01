Červar: Sigurdsson? O meni nikada nisu tako lijepo pisali

Podijeli :

Bivši izbornik je komentirao dosadašnji dio Svjetskog prvenstva u rukometu.

Hrvatska rukometna reprezentacija plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva, ali s gorkim okusom u ustima.

Poraz od Egipta u posljednjem kolu skupine znači da hrvatski rukometaši u narednu fazu prenose svega dva boda. Prema svemu sudeći, za plasman u četvrtfinale bit će potrebno pobijediti u sve tri utakmice – protiv Zelenortske Republike, Islanda i Slovenije.

Pred rukometašima je težak zadatak, a cijelu situaciju komentirao je bivši izbornik Lino Červar u intervjuu za Germanijak. Legendarni trener je analizu započeo utakmicom protiv Egipta:

“Teško je govoriti o tome. Očekivali smo više, ali nema plakanja. Moramo se pripremiti za dalje, moramo izvući pouke iz ovog susreta. Na njega je uvelike utjecala prije svega i ozljeda Duvnjaka. Nismo najsretnije ušli u susret, to se vidjelo, nismo bili fokusirani od početka, lopte smo bacali u aut, gubili ih, a naši protivnici su to iskoristili.”

Červar ipak vjeruje kako hrvatski rukometaši mogu do četvrtfinala:

“Nije još gotovo. Imamo još utakmica pred sobom, primarno mislim na ove dvije sa Slovenijom i Islandom i želim naglasiti i poslati poruku da moramo biti pozitivni i gledati pozitivno kako bismo uspjeli. No to ćemo postići samo ako se resetiramo svi zajedno i pokažemo da možemo napraviti rezultat.”

Dotaknuo se i Domagoja Duvnjaka:

“Što mogu reći o svojim igračima osim sve najbolje o svima? A kada se sjetim Domagoja Duvnjaka… Ja sam bio taj koji ga je uveo 2008. prvi puta u reprezentaciju. Vrhunski odgojen, sjajan sportaš, zaštitnik tima. Sviđalo mi se to kod njega koliko god je znalo biti protiv mog razmišljanja. Ja mu kažem da mi se nešto ne sviđa, a on mi kaže – u redu treneru, ali pustite, popravit ćemo, polako… Znao je sačuvati jedinstvo, a to je tim. Zbroj dijelova nije jedno, nikad to nije jedinstvo. Duvnjak je to znao, znao je zaštititi i sačuvati jedinstvo.”

Osvrnuo se i na Dagura Sigurdssona:

“Mislim da nikada o meni nisu pisali tako lijepo kao što sada pišu o njemu, ali svima sam sve oprostio. Vjerojatno je dobar trener, ali teško je iz tuđeg jezika funkcionirati, rukomet je brz sport, run’n’gun se sada puno igra, moraš natjerati igrače da brzo reagiraju na tvoje zahtjeve. Treba nam jaki fokus kako bi igrači bili spremni reagirati, pogotovo pred podrškom publike koja je u Areni bila sjajna.”

Kritizirao je i Savez:

“Jesam, Savez je poslao poziv korektno, ali to je sve što su napravili. Moram iskreno i otvoreno reći koliko sam razočaran nekim njihovim postupcima jer, znate, svi smo mi prvo rođeni kao ljudska bića, a tek smo onda upisani u knjige i postali državljani. Ako netko mojih devet medalja ne cijeni nakon svega što sam napravio, onda mogu i ja pitati cijelo društvo – za koje se mi to vrijednosti, kreposti i vrline borimo i u kojem smjeru odgajamo svoju djecu? Moram tome pružiti jedan otpor, ali nenasilni jer sam razočaran da se moj uspjeh želi tako baciti, da ga netko tako otvoreno želi degradirati.”

