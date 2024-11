Červar o obračunu u svlačionici RK Zagreba: ‘Da suigrač pošalje suigrača u bolnicu, to nisam doživio’

Podijeli :

BertrandDelhomme Panoramic via Guliver

Incident u RK Zagrebu izazvao je potres unutar kluba nakon što je Miloš Kos, srpski rukometaš, fizički nasrnuo na hrvatskog golmana Mateja Mandića u svlačionici nakon poraza od Nantesa u Ligi prvaka. Sukob je eskalirao kada suigrači, nezadovoljni Kosovom igrom, uputili kritike na njegov račun. Kos je, kako izvještaji navode, izgubio kontrolu i udario Mandića šakom u glavu.

Matej Mandić, talentirani hrvatski rukometaš i jedan od najperspektivnijih golmana u regiji, doživio je ozbiljan incident koji bi mogao ugroziti njegov daljnji sportski put. Nakon napada u svlačionici RK Zagreba, Mandić je zadobio ozljedu glave koja je zahtijevala hitnu operaciju. Cjelokupnu situaciju komentirao je najuspješniji izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, Lino Červar:

“Mene ovo i nije šokiralo. Znate, a govorim općenito, smatram da trener mora prije svega biti učitelj, a tek onda trener. Učitelj ima mnogih kvaliteta koje nisu usko vezane za rukomet, mora biti moralno pismen. Često slušam da sam, dok sam bio izbornik, imao puno sastanaka, no to nisu bili rukometni sastanci, nego posebni mentalni sastanci. Nisam dopustio da mi igrači budu moralno nepismeni. Moraju znati prepoznati vrijednosti, dobro od zla, pravedno od nepravednog, kako biti dobar čovjek. I da nikada nijedan pojedinac ne može biti iznad momčad.”

Nikada se u svojoj trenerskoj karijeri nije susreo s ovakvom situacijom

“Nisam imao slučaj da su se igrači tako potukli kod mene. Naravno, bilo je manjih sukoba na treningu kada je jači intenzitet, ali to je nešto najnormalnije u svakoj momčadi. Stisak ruku i idemo dalje. To se ne može nikome zamjeriti, no da suigrač pošalje suigrača u bolnicu, to nisam doživio. Sjećam se komentara prije nego što sam došao u reprezentaciju, da su igrači bili neobrazovani, nepristojni, da su bili spremni tući i trenera ako treba.”

“Radio sam u četiri države, tri reprezentacije i bitno sam utjecao na odgoj i život nekih igrača. Neki su bili na granici da odu pogrešnim putem. Da je u Zagrebu bilo više trenera učitelja, ovo se ne bi dogodilo. Mi ne radimo na odgoju, a rukomet je neodvojivi dio kulture i obrazovanja”, zaključio je Červar