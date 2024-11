Iscurili su detalji sukoba u svlačionici RK Zagreba, Mandić neće ići na Svjetsko prvenstvo?

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Nakon što je incident zasjenio sedmi poraz rukometaša Zagreba u Ligi prvaka, ovaj put od Nantesa rezultatom 25:22 u zagrebačkoj Areni, pojavljuju se novi detalji o sukobu između Miloša Kosa i Zvonimira Srne. Iako se očekivalo da će utakmica biti u fokusu, pažnju javnosti preusmjerila je informacija o njihovoj međusobnoj tučnjavi.

Kako doznaje 24 sata, Milošu Kosu, koji je u zadnja dva susreta imao skroman učinak (3/17), neki suigrači prigovorili su zbog slabe igre. Situacija je eskalirala kada je hrvatski golman i reprezentativac Matej Mandić uputio Kosu komentar koji je ovaj doživio kao provokaciju. Kos je reagirao fizički, ustao i udario Mandića šakom u lice, nanijevši mu ozljedu koja bi mogla ugroziti njegov nastup na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Oporavak golmana procjenjuje se na četiri do šest tjedana.

Kaos nakon Nantesa: Dva igrača Zagreba izbačena iz momčadi!

Sukob nije stao na tome. Prema svjedočenjima, Zvonimir Srna, koji nije nastupio zbog ozljede, također se uključio u situaciju i navodno nekoliko puta udario Kosa.

Incident je izazvao ozbiljne posljedice za atmosferu u ekipi. Trener Velimir Petković bio je jasan u svojim izjavama nakon utakmice:

“Igramo sa sedam igrača, pročitali su nas. Ovakve utakmice nisu za mlade igrače, a Klarica, Beljavski i Kavčič ne mogu stajati ni disati”, rekao je trener Velimir Petković pa dodao:

“Kos? Imam problem ja, ima on, imamo svi. A kakav on ima problem, ne znam, nešto je duboko. Njega nisam uspio probuditi i to mi je minus, sve ostale jesam. Igrači su mi rekli da ima njihovu podršku, ali treba je i on nama dati. Trebaju mu dva-tri gola. U rukometu puno znači lijevi bek, a mi imamo nulu s te pozicije.”