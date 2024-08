LeBron: Jedna od najvećih pobjeda u mojoj karijeri

Bila je ovo velika, velika utakmica i pobjeda koju ću dugo pamtiti, rekao je američki košarkaš LeBron James nakon slavlja protiv Srbije 95-91 u polufinalu Olimpijskih igara.

Gotovo cijelu utakmicu SAD-e su zaostajale za Srbijom, ali su u završnici uspjele okrenuti rezultat i time osigurati subotnje finale protiv domaćina Francuske koja je bila bolja od Njemačke u drugom polufinalu.

„Nisam siguran koliko mi je još ostalo u karijeri i koliko ću još velikih utakmica odigrati. Ovo je sigurno bila jedna od njih, ovdje se borimo za nešto veliko. Puno toga sam prošao u karijeri, puno toga osvojio i stvarno odigrao bezbroj velikih utakmica. Ova će mi pobjeda ostati u pamćenju kao jedna od najdražih“, rekao je 39-godišnji James koji je ogled završio sa 16 poena, 12 skokova i 10 asistencija.

„Curry je odigrao nevjerojatnu utakmicu, ali to je njegova razina. Embiid je bio pravi u trenucima kada smo to trebali. Vodio je veliku borbu protiv Jokića, to su dvojica najboljih velikih igrača na svijetu. Međutim, moram odati poštovanje Srbiji koja je bila sjajna od početka do kraja. Velika utakmica i s njihove strane. Uzbudljivo, napeto i kvalitetno je bilo“, dodao je LeBron koji je tijekom karijere osvojio četiri NBA prstena.

Dok su Amerikanci uživali u preokretu i ulasku u finale, s druge strane postojao je gnjev, a dio srpske košarkaške reprezentacije bio je ljut i ogorčen suđenjem i određenim odlukama u ovom polufinalu.