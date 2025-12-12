Iz Zaprešića za SK: Od skromnih početaka do europske pozornice — Nebo leti najviše dosad

Podijeli :

Zaprešić će ovih dana biti centar hrvatske klupske odbojke. Ženski odbojkaški klub Nebo, nekad mala priča iz kvarta, danas je snažan superligaš i kandidat za vrh. U subotu igraju protiv Mladosti — utakmica koja nosi borbu za jesenski tron.

U zaprešićkom domu odbojke napetost se osjeća na svakom treningu. Pred OK Nebo stoji susret koji bi mogao obilježiti sezonu – ogled s Mladosti, direktnim konkurentom za vrh Superlige. Bit će to dvoboj pun emocija i za odbojkašicu Neba Ivu Deak, koja je nekada branila boje Mladosti.

“Moj bivši klub prije dosta godina, tako da ostale su tu neke emocije. Ali što se tiče dvoboja, znači moramo ići maksimalno. Mladost je prva na tablici s istim brojem bodova kao i mi, definitivno bi mogli reći najposloženija ekipa u cijeloj ligi i svakako je izazov.”

Domaću priču zaokružuje Petra Galić – dijete kluba i simbol njegovog rasta. Uz domaće prvenstvo, i polufinale Kupa, zaprešićke odbojkašice čeka borba za četvrtfinale eruopskog natjecanja CEV Challenge Kup gdje ih čekaJu dva meča sa španjolskim Las Palmasom. Sve je lakše i uz navijače koji daju podršku na svakom koraku.

“Imamo maksimalnu podršku sa svih strana, i to nam jako puno znači, pogotovo na domaćim utakmicama. Da imamo neku dimenziju više, energiju više, i lakše je naravno igrati tako. Uvijek imamo visoke ciljeve, bez toga nema napretka u sportu. Ne treba sve prerano upisivati, korak po korak, utakmicu po utakmicu, ali naravno ciljamo visoko.”

Sve se to događa pod budnim okom trenera Mate Dragičevića, čovjeka koji godinama gradi ovaj sastav i dobro poznaje svaki detalj igre svojih igračica.

“Jedan dobar, dugogodišnji i mukotrpan rad se isplaćuje, uz sve akvizicije koje su nam došle. Jednostavno puno radimo, svaki dan smo u dvorani, dva puta dnevno, sa željom, voljom i vjerom u sebe.”

Cijela priča ne bi postojala bez Tomislava Malkoča, predsjednika i osnivača kluba. Kaže da je sve počelo iz čiste ljubavi prema sportu. Od te ideje nastalo je Nebo: ime koje je trebalo zvučati slobodno, otvoreno – kao prostor u kojem se može rasti.

“Prije 20 godina smo trenirali preko gume, ni mrežu ni lopte nismo imali, tako da svake godine je bio rast i pokušavali se unaprijediti da budemo bolji s obzirom na uvjete koje smo imali, sustav rada, i na isti način radimo dan danas. Svake godine se pokušavamo poboljšati i to nas je dovelo tu gdje jesmo.”

Takav miran pristup i jasna slika puta daju stabilnost cijeloj ekipi. Nebo sad igra najzrelje do sada, a borba za jesenski tron samo je dio šire priče. U Zaprešiću vjeruju da najveći dometi tek dolaze.

“Ajmo reći da smo na dobrom putu da slažemo kockicu po kockicu, sve bolje i bolje, i kako smo bili prije u nižim rangovima, tako smo sanjali Superligu, tako smo sanjali Europu, nismo se bojali iskreno tih stvari, uvijek smo vjerovali u sebe i svoju školU odbojke, i uz naravno par akvizicija koje su potrebni, međutim dio koji želimo i koji volimo naglašavati je da volimo raditi sa svojim igračicama, da imamo većinski drugi dio iz naše škole i tako ćemo nastaviti raditi jer to je zdravi, pravi i sportski put”, kaže trener Dragičević.

Dvadeset godina kasnije, Nebo je klub koji ruši granice i diže ljestvicu. Subota će pokazati mogu li zaprešićke odbojkašice potvrditi vrh i uzeti jesenski naslov prvaka. Već su dokazale da se uz rad, mir i vjeru može stići dalje nego što se činilo mogućim.

