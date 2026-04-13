VIDEO / Manchester United neočekivano izgubio na Old Traffordu i zakomplicirao si borbu za Ligu prvaka

U posljednjoj utakmici 32. kola engleske Premier lige Manchester United je na Old Traffordu ugostio Leeds United te je upisao neočekivani poraz od 2:1.

Već u petoj minuti Leeds je poveo golom Švicarca Noaha Okafora koji se najbolje snašao na odbijenu loptu u kaznenom prostoru. Isti igrač zabio je gol i u nastavku prvog dijela.

U 29. minuti Okafor je pucao iz voleja, a lopta je na putu do gola okrznula Lenyja Yora te Senne Lammens nije uspio reagirati i Leeds je poveo s 2:0. S tim rezultatom se otišlo na predah.

U drugom dijelu je u 56. minuti pocrvenio Lisandro Martinez, ali to nije omelo Manchester United da u 69. minuti smanji na 2:1. Za to je bio zaslužan Casemiro, brazilski veznjak koji će na kraju sezone napustiti Crvene vragove.

Leeds je ipak do kraja s igračem više sačuvao prednost te je napravio važan korak prema ostanku u Premier lige. S ovim trobodom pobjegli su Tottenhamu, koji drži posljednje mjesto koje vodi u drugu ligu, na +6.

Što se tiče Manchester Uniteda, oni su ovim porazom ostali na trećem mjestu sa sedam bodova više od šestog Chelseaja. Tako su šest kola prije kraja i dalje u odličnoj poziciji za plasman u Ligu prvaka.