Sandra Elkasević bez medalje na Svjetskom prvenstvu

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Sandra Elkasević završila je Svjetsko prvenstvo na petom mjestu.

Iako je u finale ušla s drugim rezultatom iz kvalifikacija, hrvatska bacačica diska nije uspjela pokazati jednako dobru formu u finalu.

Najbolji je hitac imala u četvrtoj seriji kada je bacila 65,82 metara što je na kraju bilo dovoljno za peto mjesto.

Zlato je osvojila Amerikanka Valerie Allman, trenutno prva bacačica diska na svijetu. Allman je bacila najbolji hitac 69.48 metara. Na drugom mjestu završila je Nizozemka Jorinda van Klinken (67.50 m), a brončana mlada Kubanka Silinda Morales (67.25 m).