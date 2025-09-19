Atletski SP: Benjaminu zlato, debakl Warholma

Sjajna atletika na Svjetskom prvenstvu u Tokiju

Amerikanac Rai Benjamin, osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, okrunjen je za svjetskog prvaka u utrci na 400 metara s preponama u Tokiju, prešavši ciljnu liniju za 46.52 sekunde.

Benjamin, koji je u dobi od 28 godina prvi put osvojio pojedinačnu svjetsku titulu, završio je ispred Brazilca Alisona Dos Santosa (46,84), osvajača brončane medalje u Parizu, i Katarca Abderrahmana Sambe (47,06).