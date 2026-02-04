Evo kada Hrvati i Hrvatice nastupaju na Zimskim olimpijskim igrama

Hrvatski sportaši će na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina 2026. (6. - 22. veljače) nastupati u deset natjecateljskih dana, a prvi će predstavnici na borilišta izaći 10. veljače i natjecati se u skijaškom trčanju, biatlonu i brzom klizanju na kratkoj stazi.
Zadnji nastup naših sportaša bi trebao biti u skijaškom trčanju, pretposljednjeg dana Igara, 21. veljače, kad je na rasporedu utrka muškaraca na 50 km klasičnim načinom.
Prva natjecanja na ZOI Milano-Cortina bit će održana već u srijedu, 4. veljače, u Cortini ‘Ampezzo, dva dana prije službenog otvaranja Igara, a radi se o mečevima grupne faze mješovitih parova u curlingu.
Svečano otvaranje će biti održano 6. veljače (20 sati) na tri lokacije: glavni dio će biti upriličen na milanskom stadionu Giuseppe Meazza, a paralelno će se odvijati svečanosti i u Cortini d’Ampezzo te u Livignu. Svečano zatvaranje je na rasporedu 22. veljače (20 sati) u prostoru drevne Arene u Veroni.
Raspored nastupa hrvatskih sportašica i sportaša na ZOI Milano-Cortina 2026.
Utorak, 10. veljače
SKIJAŠKO TRČANJE (Tesero)
9:15 Sprint klasičnim načinom, kvalifikacije (ž) – Tena Hadžić, Ema Sobol
9:55 Sprint klasičnim načinom, kvalifikacije (m) – Marko Skender
11:45 Sprint klasičnim načinom, četvrtfinale (ž) – moguć nastup Tena Hadžić i Eme Sobol
12:15 Sprint klasičnim načinom, četvrtfinale (m) – moguć nastup Marka Skendera
12:45 Sprint klasičnim načinom, polufinale (ž) – moguć nastup Tena Hadžić i Eme Sobol
12:57 Sprint klasičnim načinom, polufinale (m) – moguć nastup Marka Skendera
13:13 Sprint klasičnim načinom, finale (ž) – moguć nastup Tena Hadžić i Eme Sobol
13:25 Sprint klasičnim načinom, finale (m) – moguć nastup Marka Skendera
BRZO KLIZANJE NA KRATKOJ STAZI (Milano)
10:30 Kvalifikacije na 500 m (ž) – Valentina Aščić
BIATLON (Antholz-Anterselva)
13:30 Individual 20 km (m) – Krešimir Crnković, Matija Legović
Srijeda, 11. veljače
BIATLON (Antholz-Anterselva)
14:15 Individual 15 km (ž) – Anika Kožica
Četvrtak, 12. veljače
SKIJAŠKO TRČANJE (Tesero)
13:00 Utrka na 10 km slobodnim načinom (ž) – Tena Hadžić, Ema Sobol
BRZO KLIZANJE NA KRATKOJ STAZI (Milano)
20:15 Četvrtfinale na 500 m (ž) – moguć nastup Valentine Aščić
21:00 Polufinale na 500 m (ž) – moguć nastup Valentine Aščić
21:31 Finale B na 500 m (ž) – moguć nastup Valentine Aščić
21:36 Finale A na 500 m (ž) – moguć nastup Valentine Aščić
Petak, 13. veljače
SKIJAŠKO TRČANJE (Tesero)
11:45 Utrka na 10 km slobodnim načinom (m) – Marko Skender
BIATLON (Antholz-Anterselva)
14:00 Sprint 10 km (m) – Krešimir Crnković, Matija Legović
Subota, 14. veljače
ALPSKO SKIJANJE (Bormio)
10:00 Veleslalom (m), 1. vožnja – Filip Zubčić
13:30 Veleslalom (m), 2. vožnja – moguć nastup Filipa Zubčića
BIATLON (Antholz-Anterselva)
14:45 Sprint 7,5 km (ž) – Anika Kožica
BRZO KLIZANJE NA KRATKOJ STAZI (Milano)
21:01 Kvalifikacije na 1000 m (ž) – Valentina Aščić
Nedjelja, 15. veljače
ALPSKO SKIJANJE (Cortina d’Ampezzo)
10:00 Veleslalom (ž), 1. vožnja – Zrinka Ljutić, Pia Vučinić
13:30 Veleslalom (ž), 2. vožnja – moguć nastup Zrinke Ljutić i Pije Vučinić
BIATLON (Antholz-Anterselva)
11:15 Dohvatna utrka 12,5 km (m) – moguć nastup Krešimira Crnkovića i Matije Legovića
14:45 Dohvatna utrka 10 km (ž) – moguć nastup Anike Kožice
Ponedjeljak, 16. veljače
ALPSKO SKIJANJE (Bormio)
10:00 Slalom (m), 1. vožnja – Filip Zubčić, Samuel Kolega, Istok Rodeš
13:30 Slalom (m), 2. vožnja – moguć nastup Filipa Zubčića, Samuela Kolege i Istoka Rodeša
BRZO KLIZANJE NA KRATKOJ STAZI (Milano)
11:00 Četvrtfinale na 1000 m (ž) – moguć nastup Valentine Aščić
11:57 Polufinale na 1000 m (ž) – moguć nastup Valentine Aščić
12:41 Finale B na 1000 m (ž) – moguć nastup Valentine Aščić
12:47 Finale A na 1000 m (ž) – moguć nastup Valentine Aščić
Srijeda, 18. veljače
SKIJAŠKO TRČANJE (Tesero)
9:45 Ekipni sprint slobodnim načinom, kvalifikacije (ž) – Tena Hadžić i Ema Sobol
11:45 Ekipni sprint klasičnim načinom, finale (ž) – moguć nastup Tene Hadžić i Eme Sobol
ALPSKO SKIJANJE (Cortina d’Ampezzo)
10:00 Slalom (ž), 1. vožnja – Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić
13:30 Slalom (ž), 2. vožnja – moguć nastup Zrinke Ljutić, Leona Popović i Pije Vučinić
Petak, 20. veljače
BIATLON (Antholz-Anterselva)
14:15 “Mass start” 15 km (m) – moguć nastup Krešimira Crnkovića i Matije Legovića
BRZO KLIZANJE NA KRATKOJ STAZI (Milano)
20:15 Četvrtfinale na 1500 m (ž) – Valentina Aščić, Katarina Burić
21:02 Polufinale na 1500 m (ž) – moguć nastup Valentine Aščić i Katarine Burić
22:00 Finale B na 1500 m (ž) – moguć nastup Valentine Aščić i Katarine Burić
22:07 Finale A na 1500 m (ž) – moguć nastup Valentine Aščić i Katarine Burić
Subota, 21. veljače
SKIJAŠKO TRČANJE (Tesero)
11:00 Utrka na 50 km klasičnim načinom (m) – Marko Skender
BIATLON (Antholz-Anterselva)
14:15 “Mass start” 12,5 km (ž) – moguć nastup Anike Kožice
