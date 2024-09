Hrvatska i Srbija zajedno organiziraju domaćinstvo SP-a

Hrvatska će zajedno sa Srbijom biti domaćin Svjetskog prvenstva za odbojkašice U19 2025. godine i to od 7. do 20. srpnja, priopćio je u srijedu Hrvatski odbojkaški savez.

Nakon otvorenog postupka nadmetanja i odobrenja Upravnog odbora FIVB-a, donijeta je odluka da organizatori Svjetskog prvenstva za odbojkašice U19 2025. godine budu zajednički Hrvatska i Srbija , u terminu od 7. do 20. srpnja.

Svjetsko prvenstvo za odbojkaše U19 održat će se u Uzbekistanu od 21. srpnja do 3. kolovoza, dok će u kategoriji U21 SP za žene 2025. biti u Indoneziji od 4. do 17. kolovoza, a za muškarce u Kini od 18. do 31. kolovoza.

Ova se prvenstva održavaju svake dvije godine, a 2025. će nastupiti rekordan broj od 24 države iz svih pet kontinentalnih konfederacija.

Predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić iznimno je sretan i ponosan nakon još jednog ukazanog povjerenja hrvatskom Savezu, ali i državi.

“Velika je to čast i obveza, da smo ponovno domaćini jednog ovako velikog natjecanja. Zahvaljujem se gradu Osijeku, našem vjernom partneru, koji je ponovno prepoznao veličinu i važnost ovog događaja. Zahvaljujem se svim našim pratiteljima i sponzorima koji su se još jednom odlučili s nama na iskorak koji će donijeti opet nešto dobro za hrvatsku odbojku, kako u sportskom tako i u promotivnom smislu naše države. FIVB je još jednom prepoznao u nama dobrog partnera, zajedno sa Srbijom, federacijom koja dugi niz godina, baš kao i mi, organizira velikih natjecanja. Ovo SP nije bilo lako dobiti s obzirom na veliki broj zainteresiranih kandidata, preko 30 zemalja, ali uza sve što smo do sada napravili ovo je još jedna potvrda našeg dobrog rada, kako na sportskom tako i na političkom putu. Mislim da će ovo biti još jedna prilika da naše djevojke, koje su na posljednjem SP završile kao petoplasirane, opet budu u borbi za ulazak među osam najboljih reprezentacija svijeta”, rekao je Žanić.