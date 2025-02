Zvijezda Borussije je bila na izlaznim vratima, a onda je došao Niko Kovač

Podijeli :

Zvijezda Borussije Dortmund, Karim Adeyemi (23), posljednjih je mjeseci bila predmet brojnih transfernih spekulacija, a tijekom zimskog prijelaznog roka povezivalo ga se s Napolijem i Chelseajem.

Međutim, s dolaskom Nike Kovača (53) na klupu BVB-a, Adeyemi je ponovno postao ključni igrač momčadi.

Nogometni novinar Christian Falk, glavni urednik nogometnog odjela BILD-a, otkrio je u emisiji True or not true:

“Adeyemi se osjeća vrlo, vrlo ugodno pod vodstvom Nike Kovača. Polako se vraća u formu i dobro igra. Zapravo, ni tijekom zime nije stvarno želio otići. Njegov bivši agent, Ali Barat, bio je pokretačka snaga te ideje, želio ga je prodati. Nudio ga je Napoliju i Chelseaju.”

Tijekom zime Adeyemi se smatralo izvjesnim kandidatom za transfer iz Dortmunda. Prema raznim medijskim izvještajima, Napoli je bio vrlo zainteresiran za njegov angažman i navodno spreman platiti preko 50 milijuna eura.

Međutim, Adeyemi nije želio mijenjati klub. Nije bio zainteresiran za odlazak u Serie A, a prema informacijama BILD-a, službena ponuda nikada nije ni stigla. Ključni razlog ostanka bio je upravo dolazak Kovača, koji mu je dao značajnu ulogu u ekipi.

Falk dodaje: “Kao posljedica toga, prekinuo je suradnju s Baratom i sada je u Roofu. Promatra situaciju u Dortmundu. Prodaja nije nužna. Dortmund je to doduše očekivao, ali ako bude pružao dobre nastupe, ovo poglavlje se može nastaviti. Ima ugovor do 2027. godine i Niko Kovač trenutno računa na njega.”

Početkom veljače agencija Roof objavila je na Instagramu da sada zastupa Adeyemija, što dodatno potvrđuje njegovu promjenu smjera.

Iako sada izgleda da će Adeyemi ostati u Dortmundu, situacija bi se mogla promijeniti ako BVB ne osigura plasman u Ligu prvaka. U tom slučaju, klub će biti primoran prodati barem jednu zvijezdu.

Osim Adeyemija, kao kandidati za transfer spominju se i vratar Gregor Kobel (27) te krilni napadač Jamie Gittens (20).

BVB trenutno zaostaje 7 bodova za 4. mjestom, a do kraja Bundeslige ostalo je još 11 kola. Ako se ne uspiju kvalificirati za Ligu prvaka, prodaja jednog od ključnih igrača postat će realna opcija.

