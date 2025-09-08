Zabijao je neke od ključnih Liverpoolovih pogodaka posljednjih godina, a sada je potpuno nestao s ‘nogometne mape’

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson by Guliver

Belgijski napadač Divock Origi potpuno je nestao s nogometne pozornice nakon odlaska iz Liverpoola i dolaska u Milan. Iako ima tek 30 godina i mogao bi još igrati na visokoj razini, njegova karijera krenula je u potpuno suprotnom smjeru.

Formalno je još uvijek igrač Milana, no u klubu na njega više ne računaju. Kako piše Tuttosport, Origi nije pristao na raskid ugovora te je vezan s Rossonerima do ljeta 2026. godine. Uz to, navodi se da zbog poreznih poteškoća neće moći napustiti Italiju, što dodatno komplicira situaciju i njemu i klubu.

Od dolaska u Milan upisao je 36 nastupa, uglavnom ulazeći s klupe, pri čemu je postigao tek dva gola. Posudba u Nottingham Forestu također nije donijela preokret – ondje se nije uspio nametnuti.

Nekadašnji junak Liverpoola, autor nekih od ključnih pogodaka u klupskoj povijesti novijeg doba, nakon odlaska s Anfielda zabio je tek tri gola u četiri godine. Njegov učinak od tada smatra se poražavajućim, a sve upućuje na to da je ozbiljna nogometna karijera za Origija završena.