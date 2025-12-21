Zvonarek zabio u porazu svoje momčadi

Podijeli :

Guliver Image

U 19. kolu švicarske Super lige Grasshoppers je ugostio St. Gallen, drugoplasiranu momčad prvenstva. Gosti su došli do pobjede od 2:1, a jedini pogodak za domaću momčad zabio je mladi hrvatski reprezentativac Lovro Zvonarek. Hrvat na posudbi iz Bayerna pogodio je za 1:1 u 42. minuti. Prvi gol na utakmici zabio je Aliou Balde, 23-godišnji Gvinejac, a za konačnih 2:1 St. Gallena pogodio je Hugo Vandermersch u 48. minuti susreta. St. Gallen se ovom pobjedom učvrstio na drugom mjestu te su sada tri boda iza prvog Thuna dok je Grasshoppers i dalje pretposljednji sa 17 bodova.

