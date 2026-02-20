VIDEO / HSV bez Vuškovića remizirao na gostovanju kod Mainza

Podijeli :

Mainz 05 i Hamburger SV su u prvoj utakmici 23. kola njemačkog nogometnog prvenstva igrali 1-1.

Amiri (42) je doveo domaće u prednost, a poravnao je Vieira (64).

Luka Vušković zbog žutih kartona nije igrao za HSV koji je deveti sa 26 bodova, dok je Mainz 05 13. sa 22 boda.

Vodi Bayern sa 57 bodova, šest manje ima druga Borussia Dortmund.