VIDEO / Sučić igrao u remiju Sociedada, Ćaleta-Car ostao na klupi

Podijeli :

Nogometaši Villarreala večeras su kod kuće pobijedili Gironu s čak 5-0 u utakmici drugog kola španjolske Primere. U drugoj večernjoj utakmici igrao je Real Sociedad za koji je više od 60 minuta odigrao Luka Sučić. Njegov baskijski klub nadoknadio je zaostatak od 0:2 te su tako s 2:2 osvojili drugi bod u novoj sezoni La Lige.

Golove za domaću momčad postigli su Nicolas Pepe u sedmoj minuti, Kanađanin Tajon Buchanan u 16., 28. i 64. minuti, kao i Rafa Marin u 25. minuti. Villarreal je na prvom mjestu Primere s maksimalnih šest bodova, dok je Girona na posljednjem, 20. mjestu, bez bodova.

Real Sociedad i Espanyol odigrali su neriješeno 2-2 u San Sebastianu. Gosti iz Barcelone vodili su 2-0 nakon prvog poluvremena zahvaljujući golovima Perea Milhe u 10. minuti i Javija Puada u prvoj minuti sudačke nadoknade iz jedanaesterca. Baskijska momčad potom je do boda stigla golovima Andera Barenechea u 61. minuti i Orija Oscarssona u 69. minuti. Luka Sučić je igrao za domaćina prvo poluvrijeme.

Espanyol je na trećem mjestu La Lige s četiri boda, dok je Real Sociedad na 11. mjestu s dva boda.