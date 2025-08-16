VIDEO / Stravičan start kosovarskog napadača nad golmanom Barcelone

Podijeli :

U tijeku je utakmica Mallorce i Barcelone, a tamo je nakon poluvremena rezultat 2:0 za Katalonce za koje su zabili Raphinha i Ferran Torres. No, golovi nisu bili ono što će se spominjati u ovoj utakmici već dva crvena kartona Mallorce. Prvi je došao nakon dva žuta kartona Manua Morlanesa, ali je zato drugi bio djelo Vedata Muriqija koji je stravičnim startom zahvatio Joana Garciju. Nakon VAR provjere reprezentativac Kosova dobio je crveni karton.