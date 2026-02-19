VIDEO / Rijekin Gruzijac ušao je s klupe te dobio crveni karton nakon samo 15 minuta u igri

HNK Rijeka pobijedila je na Cipru AC Omonia 1:0 u prvoj utakmici play-offa UEFA Europa Conference League. Aktualni hrvatski prvak do važne pobjede stigao je u 87. minuti pogotkom Daniel Adu-Adjeia, koji je atraktivno zabio petom samo šest minuta nakon ulaska u igru. Trener Víctor Sánchez tom je izmjenom pogodio, dok je drugi igrač s klupe imao vrlo loš nastup.
Riječ je o Tornike Morchiladzeu, 24-godišnjem krilnom napadaču. Gruzijac je ušao u 74. minuti, a isključen je već u 89. Prvi žuti karton dobio je zbog opasnog klizećeg starta nakon izgubljene lopte, a deset minuta kasnije povukao je suparnika na rubu kaznenog prostora nakon što ga je ovaj predriblao, pa mu je glavni sudac pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!